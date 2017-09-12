İşte Trump’ın Kuzey Kore'ye karşı olası bir nükleer saldırıda dahi ‘yıkamayacağı’ köprü

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine karşılık 'tüm seçeneklerin' masada olduğunu belirtirken, seçeneklerden birinin bu ülkeyle ticaret yapan tüm ülkelerle ticareti durdurmak olduğunu açıklamıştı. Ancak bu hamlenin nükleer bomba gibi en başta ABD'yi 'vuracağı' ifade ediliyor.

Kuzey Kore'nin en büyük ticari partnerinin Çin olduğu biliniyor. Çin ise ABD'nin en büyük ticari ortağı... Dolayısıyla, Trump'ın Kuzey Kore ile Çin arasındaki ticareti simgeleyen Dostluk Köprüsü'nü 'yıkamayacağı' belirtiliyor.

KORE SAVAŞI'NIN UTANÇ ABİDESİ

1950'de, Kore Savaşı'nın ilk yılında, Amerikan savaş uçakları Yalu Nehri üzerinde yer alan bu köprüyü bombalayarak havaya uçurmuştu. Ancak 2010 yılında, vurulan köprünün hemen yanına aslına uygun olarak bir köprü daha inşa edildi. Yarısı zarar gören eski köprü ise "Kore Savaşı'nın utanç abidesi" olduğu şekilde muhafaza edildi.

"Çin-Kuzey Kore Dostluk Köprüsü" olarak adlandırılan köprü, iki ülke arasındaki ticaretin adeta can damarı olarak görülüyor. Kişi başına düşen yıllık gelirin 1300 dolar olduğu 25 milyon nüfuslu Kuzey Kore, kapalı ekonomi modeli ile yoksul ülkeler arasında başı çekiyor. Ticaretinin yüzde 90'ını Çin ile gerçekleştiren ülkenin yıllık ihracat hacmi 3 milyar dolarken ithalat hacmi ise 3,5 milyar doları buluyor.

ABD ile Çin ise yıllık yaklaşık 650 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip. Trump, Kuzey Kore’ye karşı nükleer seçeneğinin masada olduğunu söylese de Çin’i Kuzey Kore’ye bağlayan Dostluk Köprüsü'nün açık kalacağı belirtiliyor.

Kuzey Kore için önemli bir ticaret yolu olan Dostluk Köprüsü'nden, vatandaşlar günlük vizelerle karşılıklı olarak geçebiliyor. Yaya olarak da geçilebilen köprüden, trenlerle hem insanlar hem de mallar taşınıyor.

Köprü aynı zamanda Çin'in Dandong kenti ile Kuzey Kore’nin Sinuiju kentini birbirine demiryoluyla bağlayan tek geçiş yolu...

KORE SAVAŞI'NDA NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Milletler'in (BM) 1950 yılında Güney Kore'ye askeri birlikler yollamasıyla (bu birliklerin kara kuvvetlerinin yüzde 50'si, hava kuvvetlerinin yüzde 93'ü ve deniz kuvvetlerinin yüzde 86'sı Amerikalıydı), Kuzey Kore yenilmeye ve geri çekilmeye başladı. BM kuvvetleri eski sınırlarda durmadı ve iki Kore'yi birleştirme amacıyla Kuzey'i işgale başlayıp Çin sınırına kadar yaklaştı. Bu durum, savaşa daha önce ilgisiz olan Çin'in tepkisine yol açtı. Çin o zamanki adı Formoza olan şimdiki Tayvan Adası'nın geri alınmasına odaklanmıştı. Ancak Amerikan müttefiki bir Kore kurulması fikrini Çin ciddi bir tehdit olarak gördüğü için Kuzey Kore'yi desteklemeye başladı. 24 Ekim 1950'de Amerikalı Mareşal Douglas MacArthur savaşı bitirecek bir hücuma girişeceğini açıklamasıyla 'Çin Halk Gönüllü Ordusu' adında yüzbinlerce Çinli gönüllü sınırdaki Yalu nehri üzerindeki köprüyü geçerek Kore'ye girdi ve birçok Amerikan ile Birleşmiş Milletler birliğini saf dışı bıraktı.

Kore'ye savaşa giden “Çin Halk Gönüllüleri Birliği” askerleri anısına yapılan anıt, Amerikan bombardımanı ile yarısı yıkılan köprünün Dandong kenti girişinde bulunuyor.

Dönemin ABD Başkanı Harry Truman, savaşı devam ettirebilmek için Amerikan Kongresi'nden özel yetkiler istedi. 50 milyar dolarlık bir savaş bütçesi oluşturuldu. Amerikan ordusu kısa süre içinde sayısını yüzde 50 artırarak bölgeye ek hava birlikleri yolladı. Kore Savaşı, artık Kuzey-Güney Kore savaşı değil, Çin-ABD savaşı haline dönüşmüştü. Çin Halk Gönüllü Ordusu, BM birliklerini püskürterek Güney'i işgale başladı. Ancak BM ordularının karşı saldırısı sonucunda Çin birlikleri durduruldu. Nisan 1951'de başlayan görüşmeler sonucu ancak 1953 Temmuz’unda ateşkes antlaşması imzalanabildi. Kore Savaşı sonucunda Kuzey Kore, Çin ile batı bloğu arasında tampon bölge haline geldi. Savaştan yine en çok Koreliler zararlı çıktı. Kore yakılıp yıkıldı; yaklaşık 3 milyon insan hayatını kaybetti. Savaşta yaklaşık 36 bin Amerikalı, 600 bin Koreli, 500 bin Çinli asker hayatını kaybetti. Savaş Korelilere tam bağımsızlık getirmedi. Soğuk Savaş'ın başlamasıyla ülke Kuzey-Güney olarak ikiye bölündü. Ülkenin güney kısmı ABD tarafından, kuzey kısmı ise Sovyetler Birliği tarafından işgal edildi.

Dönemin Çin lideri Mao Zedong, Kore Savaşı'nda Amerikalılara karşı Kuzey Kore'ye destek verirken oğlu Mao Anying’i de savaşa giden Çin birlikleriyle göndermişti. Anying, savaşmak üzere Çin Halk Gönüllüleri Birliği’yle yürüyerek Yalu köprüsünden Kuzey Kore’ye geçmiş, bir süre sonra Amerikan savaş uçaklarının attığı Napalm bombalarıyla yaşamını yitirmişti. Mao Anying'in mezarı, Kuzey Kore’nin Güney Pyongan eyaletine bağlı Hoechang ilçesindeki Çin Halk Gönüllüleri Mezarlığı'nda yer alıyor.