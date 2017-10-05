İşte Tesla'nın sır gibi saklanan kamyonu!

Kaynaklara yansıyan son detaylara göre yaklaşık 500 kilometrelik menzil değerine sahip olması beklenen modelle ilgili bu zamana kadar Tesla cephesinden ipucu niteliğinde detaylar çıkmıştı. Projeyle ilgili ortaya çıkan son parçayla birlikte ilk kez kamyonun detaylarını görme imkanına erişiyoruz.

Log'un haberine göre kamyonun ortaya çıkan tek kare görseline baktığımızda özellikle yan bölümde aerodinamik açıdan önemli avantaj sağlayacak bir yapıya yer verildiğini görüyoruz. Önden başlayan bu yapı içerisinde, çıkarılabilir formda olan rüzgar saptırıcı da dikkat çeken parçalar arasında.

Modelin 26 Ekim’de tanıtılması bekleniyor.