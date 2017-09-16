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    İşte TEOG'un 'açık uçlu'ları

    Hürriyet Haber
    16.09.2017 - 00:10 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 00:10

    Her yıl 1 milyondan fazla 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavlarda çıkacak açık uçlu soruların detayları belli oldu.

    29-30 Kasım’daki TEOG 1. Dönem Merkezi Ortak Sınavları’nda açık uçlu sorular, ilk etapta Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinde kullanılacak.

    Bu derslerde 20 sorunun 18’i çoktan seçmeli, 2’si ise açık uçlu olacak. Açık uçlu soruların yanıtları optik cevap kağıdındaki çerçeveli alana öğrenci tarafından kurşun kalemle okunaklı şekilde yazılacak. Değerlendirilmesi ise alanında deneyimli öğretmenler tarafından yapılacak. Yazı güzelliği, harf eksikliği, imlâ veya noktalama yanlışlıkları dikkate alınmayacak. Ancak Türkçe’de doğrudan imlâ/noktalama soruluyor veya kelime/kavram farklılığı oluşuyor ise ayrı bir değerlendirme olacak. Uzmanların açık uçlu soru uygulamasıyla ilgili görüşleri şöyle:

    Hatice Yılmaz (eğitim uzmanı): “Açık uçlu sorular, çocukları düşünmeye yöneltir. Ancak cevapların öğretmenlerce değerlendirecek olması sınavın güvenilirliği konusunda endişe yaratır. Kasımın sonunda sınav yapılıyor. İkinci sınava kadar 1 milyon 200 bin cevap kâğıdı okumak vakit alır. Madem bu uygulanacak tükenmez kalemle yazılsın ki, silinip değiştirilmesin.”

    NİYE BİZE DENK GELDİ
    Cihan Yeşilyurt (rehberlik uzmanı): “1 milyonun üzerinde adayın tek tek cevaplarının okunması mantıklı değil. LYS’deki sistem daha doğru. Her dersten de sormuyorlar. Biraz deneme yanılma gibi. Kızım da bu sene TEOG’a girecek. ‘Niye bize denk geldi?’ diyor. Nesnel bir değerlendirme olmayacağını düşünüyorum. 10 farklı uzman okusa 10 farklı değerlendirme çıkacaktır.”

    TÜRKÇEDEN ÖRNEK SORU
    Kazanım : Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
    Soru : Her çocuğun mutlaka olumlu yönleri vardır. Bu yönler, anne baba tarafından altı çizildiğinde artma eğilimi gösterir. Bu da çocuğun kişilik gelişimini olumlu etkiler. Bu metinde geçen “altı çizildiğinde” sözcük öbeğinin metne kattığı anlamı yazınız.

    Etiketler: TEOG , açık uçlu soru , gazetehaberleri
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