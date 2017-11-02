İşte Sony'nin sevimli robot köpeği: Aibo!

Aibo, aile üyeleri ile duygusal bir bağ oluşturup onlara sevgi ve şefkat sağlamanın yanı sıra bir dostu besleme ve büyütme keyfi sunuyor. 22 eksen boyunca hareket edebilen ultra kompakt aktüatörler kullanan robotun gözlerinde çeşitli ifadeler gösterebilmesi için iki adet OLED panele yer verilmiş. Ürünün 3 saat şarj ile 2 saat süresince çalıştığını da belirtelim.

Robot köpeğin davranışlarının sahiplerine göre adaptasyon gösterdiği ve onları nelerin mutlu edeceğine göre öğrendiği ifade ediliyor. Derin öğrenme teknolojisi sensörlerden gelen ses ile görüntülerin analiz edildiği ve diğer Aibo birimleri ile sahiplerinden öğrenilen deneyimlerin bulut veri üzerinden kullanıldığı belirtilmekte. Öte yandan bu durum gizlilik tartışması yaratır mı merak ediyoruz.





My Aibo uygulaması ile ayarlara erişilebildiği gibi köpeğin kamerasından çekilen fotoğraflar da görüntülenebiliyor. Ayrıca, mağaza üzerinden ekstra numaraların indirilmesi de mümkün. Ürün için en az 3 yıl seçtiğinizde aylık yaklaşık 26 dolar ödeyerek bir servis aboneliği başlatmanız gerekiyor. Bu sayede Wi-Fi ve LTE bağlantısı, bulut depolama ve uygulama özelliklerine erişim sağlanıyor. Bu kısmı ise biraz gereksiz bulduğumuzu söylemeden edemeyeceğiz.

shiftdelete'in haberine göre 11 Ocak 2018 tarihinde satışa sunulacak yeni Aibo için Japonya’da ön siparişler açıldı. Diğer ülkelerde satılması şimdilik planlanmayan robotun fiyatıysa 1,700 dolar civarında. Robotunuza bir de Aibone adlı kemik aksesuarını alınmak istendiğinde onun için de 26 dolar ödenmesi gerekiyor. Aylık abonelik de eklendiğinde ürünün oldukça pahalıya geldiğini söylemek mümkün.