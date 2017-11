İşte Sony'nin bedava olan PlayStation oyunları!

Konsol dünyasının önemli isimlerinden biri olan Sony, PS4 ile zirveye çıktı. Bu jenerasyondaki rakiplerine adeta fark atan Japon teknoloji devi, başarısını devam ettirme niyetinde. Oyun dünyasında bir tez vardır. O da her başarılı konsolun arkasında, mutlaka başarılı bir kaç oyunun bulunması gerçeğidir. Keza bugün PS4, Xbox One’a hayli fark atmayı başardıysa, bunu konsol için yayınlanan özel oyunlara borçludur diyebiliriz.

Tabii bu oyunların yanı sıra PS Plus servisini de unutmamak gerekiyor. Sony, PS Plus ile her ay birkaç oyunu üyelerine ücretsiz olarak sunuyor. Bu oyunların kalitesinin son birkaç ayda biraz düştüğü de inkar edilemez. Zira Kasım ayı oyunlarına baktığımızda da bu kalite düşüşünü fark etmek mümkün.





Bu ay PS4 için ücretsiz olarak sunulan oyunlara baktığımızda Bound, Dungeon Punks, Worms Battlegrounds ve Until Dawn Rush of Blood’ı görüyoruz. Bu yapımlar arasında Worms ve Until Dawn isimlerinin sivrildiğini söylemek mümkün. Fakat Until Dawn’ı oynayabilmek için PS VR setine de ihtiyacınız var. O yüzden bu ay ki çıkan oyunlar içerisinde tek elle tutulabilecek yapımın Worms Battlegrounds olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır.