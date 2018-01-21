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    İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar...

    Hürriyet Haber
    21.01.2018 - 12:42 | Son Güncelleme:

    Türk askeri bugün sabah 11.05'te Suriye sınırını geçti, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Afrin'e kara harekatı başladı. Sınırda da hareketli dakikalar ve sevkıyat sürüyor. İşte sınırdan gelen son fotoğraflar

    Bugün sabah saatlerinde ÖSO sınırı geçerek Afrin'deki terör örgütü YPG hedeflerine yönelik operasyon başlattı. Türk askeri de saat 11.05'te Suriye sınırını geçti, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Afrin'e kara harekatı başlad...

    Etiketler: son dakika
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