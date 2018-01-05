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İşte Samsung'un yeni işlemcisi: Exynos 9810

Hürriyet Haber
05.01.2018 - 07:46 | Son Güncelleme:

Samsung'un yakın zamanda tanıtacağı Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerine güç verecek Exynos 9810 mobil işlemcisi tanıtıldı. Peki yeni mobil işlemci neler sunuyor?

Samsung'un yeni geliştirdiği ve yakın zamanda tanıtılacak Galaxy S9 ailesine can verecek olan Exynos 9810 tanıtıldı. Öncelikle Exynos 9810'un, Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 845'e rakip olacağı biliniyor. Samsung'un işlemci sektöründeki lideri 10nm FinFET tarafından üretilen yeni mobil işlemci, 4 tane yüksek performans için, 4 tane de tasarrufa yönelik olmak üzere 8 çekirdek üzerine kurulu.

İşte Samsungun yeni işlemcisi: Exynos 9810

Önceki serisi Exynos 8895'ten %40 daha yüksek performans ortaya koymayı başaran işlemci,  yine önceki seriye göre daha az enerji sağlıyor. Cat.18 6CA LTE modemin de yerleştirilmesiyle 1,2 Gbps indirme hızına ulaşan Exynos 9810, saniyede 120 kare 4K UHD video ve fotoğraf çekimi yapabiliyor. 10-bit HEVC video sıkıştırma gücü ve VP9 video çözücüsünün de eklendiği işlemciyle, tam 1,07 renk ayırt edilebiliyor. 

İşte Samsungun yeni işlemcisi: Exynos 9810

Yapay zekanın da üzerine odaklanıldığı yeni işlemci, derin makine öğrenme altyapısıyla hem kullanıcı deneyimini hem de güvenliliği arttırıyor.  Şirketin açıklamasına göre çekilen fotoğraflardaki obje ve kişileri tanımlayabilen Exynos 9810, hibrit yüz tanıma teknolojisi ile de kişilerin yüzlerini 3D tarayabiliyor. Yüz tanıma teknolojisinin içerisinde ayrı bir güvenlik bölümünün de yer aldığı işlemcide, güvenliğin sağlam olması noktasına yapay zeka ile adım atılmış. Son olarak MWC 2018'de tanıtılması beklenen Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinde yer alacak Exynos 9810 için Samsung'un, seri üretime başladığı da biliniyor.

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