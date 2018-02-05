İşte Samsung'un en yeni Galaxy'leri: İsimlerini ilk kez göreceksiniz

Sızan Galaxy Note 8 Oreo beta yazılımında yapılan keşifler, Samsung'un 2018'de de alabildiğine çok sayıda model tanıtacağını söylüyor.
Samsung, "alt seviye modelleri azaltmaya yönelik bir optimizasyon" üzerinde çalıştığını daha önce iddia etmişti ancak bir XDA geliştiricisinin keşfi, bu "optimizasyonun" pek işe yaramadığını gösteriyor. Ancak geliştiricinin keşfettiği kod adlarının hepsinin telefona dönüşme garantisi de yok. Hatta liste rastgele kod adlarından oluşuyor gibi görünüyor ve bu da listeyi bizler için şüpheli bir duruma düşürüyor.
Listede Galaxy Tab S4 (kod adı gts4llte), Galaxy Tab A 10.1 (gta2xl) gibi gerçekten piyasaya sürülebilecek cihazların adı geçiyor. Adı geçen Galaxy C10 ise Samsung'un elinden kaymakta olan Çin piyasası için yeni bir girişim olabilir.
Bununla birlikte Galaxy J4 ve Galaxy J6 gibi cihazların gerçek olduğuna inanmak zor; özellikle de J5 ve J7'nin sevilmesinin ve Samsung'un bu seriyi küçülteceğini söylemesinin ardından. Yine de her Samsung cihazının neden üretildiğini çözemediğimizi biliyoruz. Bu yüzden Galaxy J4 ve Galaxy J6, piyasadaki J5 ve J7'ye uygun fiyatlı birer alternatif olarak da tanıtılabilir.
Listedeki ilginç bir kod adı olan jackpot ise katlanabilir bir telefon veya alıştığımız amiral gemilerinden daha özel bir cihaz olabilir. astarqlte adlı cihazın, geliştiriciye göre Galaxy S9 Active olma ihtimali yüksek. Kod adındaki "q" harfi, geliştiriciye göre cihazın Snapdragon işlemci kullandığının işareti. star'ın ise standart Galaxy S9 olduğu düşünülüyor.
Bazı kod adları ise ne bir telefona, ne de bir tablete ait gibi görünüyor. Listeyi sizlerle aşağıda paylaşıyoruz. Düşüncelerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.
astarqlte – Samsung Galaxy S9 Active (Snapdragon)
c10lte – Samsung Galaxy C10
c10plte – Samsung Galaxy C10 Plus
crown – Samsung Galaxy Note 9
degasy18wifi
grandppirislte
gtaxlad
gta2xl – Samsung Galaxy Tab A 10.1 2018
gtesy18lte – Samsung Galaxy Tab E 2018
gts4llte – Samsung Galaxy Tab S4
j2y18lte – Samsung Galaxy J2 2018
j3neolte – Samsung Galaxy J3 Neo
j3topelte
j4lte – Samsung Galaxy J4
j6lte – Samsung Galaxy J6
j7topelte
j7toplte
j8lte – Samsung Galaxy J8
jackpotlte
jackpotqlte
jackpot2lte
jackpot2qlte
kellylte
lugelte
star – Samsung Galaxy S9
star2 – Samsung Galaxy S9+
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