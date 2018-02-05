İşte Samsung'un en yeni Galaxy'leri: İsimlerini ilk kez göreceksiniz

Sızan Galaxy Note 8 Oreo beta yazılımında yapılan keşifler, Samsung'un 2018'de de alabildiğine çok sayıda model tanıtacağını söylüyor.

Samsung, "alt seviye modelleri azaltmaya yönelik bir optimizasyon" üzerinde çalıştığını daha önce iddia etmişti ancak bir XDA geliştiricisinin keşfi, bu "optimizasyonun" pek işe yaramadığını gösteriyor. Ancak geliştiricinin keşfettiği kod adlarının hepsinin telefona dönüşme garantisi de yok. Hatta liste rastgele kod adlarından oluşuyor gibi görünüyor ve bu da listeyi bizler için şüpheli bir duruma düşürüyor.

Listede Galaxy Tab S4 (kod adı gts4llte), Galaxy Tab A 10.1 (gta2xl) gibi gerçekten piyasaya sürülebilecek cihazların adı geçiyor. Adı geçen Galaxy C10 ise Samsung'un elinden kaymakta olan Çin piyasası için yeni bir girişim olabilir.

Bununla birlikte Galaxy J4 ve Galaxy J6 gibi cihazların gerçek olduğuna inanmak zor; özellikle de J5 ve J7'nin sevilmesinin ve Samsung'un bu seriyi küçülteceğini söylemesinin ardından. Yine de her Samsung cihazının neden üretildiğini çözemediğimizi biliyoruz. Bu yüzden Galaxy J4 ve Galaxy J6, piyasadaki J5 ve J7'ye uygun fiyatlı birer alternatif olarak da tanıtılabilir.

Listedeki ilginç bir kod adı olan jackpot ise katlanabilir bir telefon veya alıştığımız amiral gemilerinden daha özel bir cihaz olabilir. astarqlte adlı cihazın, geliştiriciye göre Galaxy S9 Active olma ihtimali yüksek. Kod adındaki "q" harfi, geliştiriciye göre cihazın Snapdragon işlemci kullandığının işareti. star'ın ise standart Galaxy S9 olduğu düşünülüyor.

Bazı kod adları ise ne bir telefona, ne de bir tablete ait gibi görünüyor. Listeyi sizlerle aşağıda paylaşıyoruz. Düşüncelerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.

astarqlte – Samsung Galaxy S9 Active (Snapdragon)

c10lte – Samsung Galaxy C10

c10plte – Samsung Galaxy C10 Plus

crown – Samsung Galaxy Note 9

degasy18wifi

grandppirislte

gtaxlad

gta2xl – Samsung Galaxy Tab A 10.1 2018

gtesy18lte – Samsung Galaxy Tab E 2018

gts4llte – Samsung Galaxy Tab S4

j2y18lte – Samsung Galaxy J2 2018

j3neolte – Samsung Galaxy J3 Neo

j3topelte

j4lte – Samsung Galaxy J4

j6lte – Samsung Galaxy J6

j7topelte

j7toplte

j8lte – Samsung Galaxy J8

jackpotlte

jackpotqlte

jackpot2lte

jackpot2qlte

kellylte

lugelte

star – Samsung Galaxy S9

star2 – Samsung Galaxy S9+



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