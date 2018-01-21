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İşte Samsung Galaxy A8'in Türkiye fiyatı

Hürriyet Haber
21.01.2018 - 07:16 | Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A8 Plus'ın Türkiye satış fiyatı açıklandı. Yeni akıllı telefonun özellikleri neler? Ne zaman satışa sunuluyor?

Samsung, yeni orta seviye akıllı telefonunu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan bir etkinlik ile tanıttı. Samsung Galaxy A8 Plus, bugünden itibaren Türkiye'de satışa sunuldu.

Çift ön kamerasıyla dikkat çeken Samsung Galaxy A8 Plus, Türkiye'de 3.299 TL fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Samsung Galaxy A8 Plus özellikleri

16 megapiksel ve 8 megapiksel olmak üzere her biri f/1.9 diyafram açıklığına sahip 2 adet ön kamerası bulunan Samsung Galaxy A8 Plus'ın arka bölümünde ise f/1.7 diyafram açıklığıyla 16 megapiksellik bir kamera yer alıyor. 6 inç boyutunda 1080 x 2220 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan Samsung Galaxy A8 Plus, Mali G71 grafik birimiyle donatılmış. RAM miktarı 4 GB olarak belirlenen akıllı telefonda, 2,2 GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli Exynos yonga seti yer alıyor. Ürünün arka kısmında 3500 mAh batarya konumlandırılırken, yine aynı bölgede bir adet parmak izi okuyucu da bulunduruyor.

Etiketler: telefon
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