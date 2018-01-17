İşte Şahan Gökbakar’ın yeni filmi

‘Recep İvedik 5’ adlı filmiyle 7 milyon 437 bin 050 gişe yaparak ‘Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Filmi’ olma rekorunu kazanan Şahan Gökbakar tekrar izleyici karşısına çıkıyor.
Şahan Gökbakar, 2006- 2007 yayın döneminde programında bulunan ‘İşin Aslı’ skecindeki geniş kitleler tarafından sevilen ‘Kayhan’ı beyaz perdeye taşıdı. Senaryosunu Şahan ve Togan Gökbakar’ın birlikte yazdığı yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği ‘Kayhan’, Çamaşırhane Film yapımcılığında sinema izleyicisiyle buluşacak.
FİLMDE ‘KAYHAN’IN EĞLENCELİ HİKAYESİ ANLATILIYOR
Çekimlerinin tamamı İstanbul’da gerçekleştirilen ve beş haftada tamamlanan ‘Kayhan’ın hikayesi ise okulun geleneksel pilav gününe lise arkadaşlarını görmek için heyecanla gelen Kayhan’ın, kendisine hediye edilen 98 mezunları yıllığını görünce yaşadığı büyük şok ile başlıyor. Lise yıllarından beri dost bildiği herkesin aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan, yaşadığı hayal kırıklığını üzerinden atanamayınca kahkaha ve komedi dolu bir intikam hikayesinin fitili ateşleniyor. Lise arkadaşları için özenle hazırlanmış planlarını harekete geçiren Kayhan’a bu yolculukta kardeşi bildiği ve onu çok seven Orçun, (İrfan Kangı), eşi Sevim (Gökçe Eyüboğlu)’in tüm çabalarına rağmen eşlik ediyor. Her saniyesiyle izleyiciye eğlenceli ve bol kahkahalı zaman geçirme imkanı sunan ‘Kayhan’ın fragmanı da komedi dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Kayhan’ın zeka ve muzırlık dolu planları kadar, aksiyon dolu sahneleri ve günümüz dünyasına yapılan ince göndermeler de filmde yer alıyor.
“BEŞİKTEN MEZARA DOSTLUKLARIN ADAMIYIZ”
Şahan Gökbakar da Kayhan’ın çok sıcak bir karakter olduğunu belirterek “‘Kayhan’ yaptığım skeçler arasında izleyici tarafından en sevilen karakterlerden biriydi. Sinemadaki hikayesinde de herkesin ona çabucak ısınacağını düşünüyorum. Çünkü ‘Kayhan’ aslında tüm masumiyetine ve temiz kalbine rağmen, kendisine haksızlık edildiğinde bunu kabullenemeyen insanları anlatıyor. O’na kötülük yapanlar için intikam planları hazırlasa da, diğer yanda ‘arkadaşlık yemini’ ettiği dostunu da ölümüne savunuyor. O aslında bizler gibi... Hepimizin arzu ettiği ‘Beşikten mezara kadar’ dostlukların adamı. Ben de izleyiciyi çok seveceği ve doya doya güleceği bir tiplemeyle tanıştırmaktan, tanıyanlara ise yeniden takdim etmekten dolayı çok mutluyum” açıklamasında bulundu.
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