İşte PayPal'in CEO'sunun aldığı ilk maaş

Dünyanın önde gelen online ödeme sistemleri şirketi PayPal’ın CEO’su Dan Schulman iş hayatına atıldığında aldığı ilk maaşın çekini hala saklıyor.

1981 yılında dünya telekomünikasyon devi AT&T’de müşteri temsilcisi yardımcısı olarak iş hayatına atılan Schulman’ın aldığı ilk maaş ise 208 dolar, yani yaklaşık 725 TL.

18 yıl boyunca bu şirkette çalışan Schulman, başarılı çalışması ile tüketici biriminin başına geçerek 40 bin kişiden oluşan bir takımı yönetti. Schulman daha sonra sırasıyla Priceline, Virgin Mobile ve PayPal gibi dev şirketlerde görevler aldı.

Businessinsider’a konuşan Schulman, bu başarısının nedenini ise şu cümle ile özetledi: “Sabır, biraz şans ve çok çalışarak.”



