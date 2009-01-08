İşte öyle bir maç

Şerife Çaldenk yazıyor

Fenerbahçe-Bursaspor kupa maçını seyrederken de fark ettim ki, biz tembellik yaparken futbolcular da boş durmamış onlar da bize katılmışlar.O kadar sıkıcıydı ki; maçın bir bölümünde özellikle ikinci yarıda Roberto Carlos'un golüne kadar konsantrasyonumu tamamen kaybettim.Maçta kayda değer iki pozisyon vardı; onlar da gol oldu.Tabi ki Guiza atmadı. Siz ne sandınız? O golcü değil ki.Etrafta başı kesilmiş tavuk gibi koşturan bir kısa mesafe koşucusu.

Zaten şu verilen kısa ara o kadar iyi geldi ki; Guiza'ya tahammül sınırım aşılmıştı tekrar normal seviyesine döndü.

Bu yarıyı da atlatırım herhalde, ama seneye ne yaparım bilmiyorum.



Selçuk antrenmanlarda çokça çalışılmışa benzeyen süper bir kafa golü attı. Sene başından beri yakaladığı formu artarak devam ediyor.

Aslında şahsen bana sorarsanız kendisinden beklemediğim ve beni şaşırtan bir performans sergiliyor.

Bir de tabi ki Roberto Carlos'un ikinci yarıda süper bir çalım yaparak süslediği golü.

Aslında Deivid'le paslaşmak isterken rakibin ayağından topu kurtarmak için yaptığı hamle ve onu sonuca götüren çok klas bir şut ile maçın en şık anına imza attı.



Maç boyunca Guiza'ya verdiği çok güzel, tam asistlik paslar vardı ama okçu kardeş bunları değerlendiremeyince biraz da ona ders vermek ister gibiydi.



Tüm bunların dışında Fenerbahçe'nin genel havasına bakıldığında sezonun ilk yarısına göre daha disiplinli ve takım gibi bir takım izleyeceğiz gibi görünüyor.

Bursaspor'un yeni hocasıyla çıktığı maçta doğru dürüst bir gol pozisyonu bile vermediler.

Edu ve Lugano'nun bel kemiğini oluşturduğu defans ve defansın önünde oynayan oyuncular kale gibi sağlamdılar.



Maçın en zayıf halkası birçok yönüyle Anelka'ya benzettiğim ve yeteneğine de inandığım ancak disiplinsiz hareketleri nedeniyle bir türlü takım oyunu işini kotaramayan Kazım Kazım'dı.

Futbol oynamak demek ayağında topla en fazla oynayan oyuncu olmak demek değil.

Ayağına top gelmeden de nerede ne zaman duracağını, hangi topa vurup hangisine vurmaman gerektiğini çok iyi bilerek ve tabi ki düşünerek de çok iyi futbolcu olabilirsin.

Kazım öyle pozisyonlar yakaladı ki; eğer bu dediğimizi yapsa ve biraz daha futbol kafasını çalıştırsa belki de maç daha açık bir farkla bitecekti.

İşte bu yüzden Alex en değerli futbolculardan biri.

Ekonomik ve düşünerek oynadığı için. Zaten şu futboluyla biraz da koşsa onu Fenerbahçe'de rüyamızda görürdük.

Gençliğinin ne güzel zamanlarını Fenerbahçe'de değil Real Madrid ya da Barcelona'da geçirirdi.

Türk futbolunun ve Fenerbahçeli futbolcuların ondan öğrenmesi gereken bir ton şey var.

Bence bazıları Alex'in kapısında yatmalılar, bildiği her şeyi onlara öğretmesi için.