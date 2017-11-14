İşte Olympus’un yeni akıllı gözlüğü

Akıllı gözlüklerin geçmişi, Google tarafından 2013 yılında duyurulan “Google Glass”a dayanıyor. Google, daha sonra akıllı gözlükleri profesyonel alanlarda daha da geliştirmek için çalışmalara başladığını açıklamıştı. Olympus, Google’dan hızlı davranarak, her gözlüğe uyarlanabilir ve profesyonel yazılımlarla beraber çalışacak akıllı gözlüğü EyeTrek Insight EL-10’u tanıttı. Koruyucu gözlükler de dahil olmak üzere tüm gözlüklerle çalışacak olan EyeTrek Insight EL-10, 6 Aralık’ta 1500 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ürün siparişinize göre istediğiniz arayüzle çalışacak. Eğer bir arayüz belirlemezseniz Android arayüzüyle çalışacak.

Cihazın kontrolü gözlüğün yan tarafında bulunan aparat sayesinde olacak. Gözlüğün bu kısmı dokunmatik olacak. EyeTrek Insight EL-10, 1,992x1,216 çözünürlükte bir kameraya sahip. QR kod okuma gibi özellikleri bulunan cihazda, 1 GB Ram yada 8 GB Rom seçenekleri ve kulaklık jakı bulunuyor. Wi-Fi ve Bluetooth desteği bulunacak olan gözlüğün tek sorunu ise batarya ömrünün 30 ile 60 dakika arasında olması. Olympus bu problemi yedek batarya ile çözeceklerini açıkladı.