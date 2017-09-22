İşte o kamp

Terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Musul ve Telafer’de ortada kalan 1.535 kadın-çocuk, önce Musul yakınında yeri gizli tutulan BM kontrolünde bir kampa götürüldü. 17 Eylül Pazar günü ise bu kampta kalan kadın ve çocuklar Irak ordusu güçleri tarafından alınarak Tall-Kayf bölgesine taşındı. Tall-Kayf’taki kampa götürülenler arasında 150’si kadın, 350’si ise çocuk olmak üzere 500 Türk vatandaşının bulunduğu öğrenildi.

GÖNDERİLEN SES KAYITLARI

DEAŞ’a katılan çocukları, torunları, kızları ve gelinleri bu kampta tutulan aileler, Dışişleri Bakanlığı’na başvurdu. Dışişleri Bakanlığı’na sunulan dosyalarda bu kişilerle ilgili bilgilerin yanı sıra kampın fotoğrafları da yer aldı. Fotoğraflarda kadın ve çocukların boş bir alanda bekletildikleri, yerlere serilen battaniye, bez parçaları üzerinde yattıkları, etraflarının ise Irak ordusu askerleri tarafından çevrildiği görüldü. Ayrıca dosyaya şu anda kampta bulunanların gönderdikleri ve kendi durumlarını anlatan ses kayıtları da girdi.

CİMER VE BİMER’E BAŞVURU

Aileler, yakınlarının getirilmesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) de başvurdular. Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık’ın gerekli çalışmaların yapılması için başvuru dilekçelerini Dışişleri, İçişleri Bakanlıkları ve MİT’le paylaştığı öğrenildi.





DIŞİŞLERİ ÖNÜNDE EYLEM

Başta Konya olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden gelen 60 kişi, Dışişleri Bakanlığı önünde ‘Çocuklarımızı kurtarın’ pankartı açarak eylem başlattı. Çocukları, kızları ve gelinleriyle ilgili bir çalışma yapılana kadar oturma eylemlerini devam ettireceklerini belirten aileler, kampta bulunan kişilerin fotoğraflarını da taşıdılar.

ÖNCE ÇOCUKLAR GETİRİLECEK

Dışişleri Bakanlığı Irak masasındaki bir görevli, oturma eylemi başlatan ailelerle görüştü. Bakanlığın ilk etapta kampta bulunan 350 çocuğun iadesi için Irak merkezi hükümetiyle temasa geçtiği, kadınlar için ise Irak’taki sorgulamaların ardından iadelerinin talep edileceği belirtildi. Türk vatandaşı çocukların kısa süre içerisinde Türkiye’ye getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

Kız kardeşinin 4 çocuğuyla birlikte eniştesi tarafından Irak’a götürüldüğünü kaydeden Y.M., şunları söyledi: “Eniştem Y.C., Suriye’ye gidip geldi. Kız kardeşimle çocukları götürmek istedi. Şikâyet ettik, eniştem Gaziantep’te önce tutuklandı, ardından serbest kaldı. Serbest kaldıktan sonra bir gece gelip kız kardeşim ile 4 çocuğunu alıp gitmiş. Eniştem çatışmalarda öldü, 2 çocuğu da bombalamada hayatını kaybetti. Devletimizden istediğimiz; çocuklarımız götürülürken önlem almadınız bari şimdi sahip çıkıp getirin. Hayatlarından endişe duyuyoruz.”