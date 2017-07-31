MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>İşte Nokia 2'nin ilk görüntüleri

    İşte Nokia 2'nin ilk görüntüleri

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 07:50Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 07:50

    Nokia'nın giriş seviyesi için hazırladığı yeni akıllı telefonu Nokia 2'nin teknik özelliklerinin ardından çizim görselleri de sonunda ortaya çıktı.

    Bugüne dek üç farklı Nokia akıllı telefon piyasaya süren HMD Global çok yakında iki yeni modelini daha satışa sunmayı planlıyor. Bunlardan biri Nokia markasının amiral gemisi olması beklenen Nokia 8 ve diğeri de giriş seviyesi Nokia 2.

    Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde sizlere Nokia 2'nin Geekbench testlerinde ortaya çıktığının haberini de iletmiştik. Şimdi de cihazın teknik özelliklerini de görebilmemizi sağlayan çizim görseller ortaya çıktı.
    İşte Nokia 2nin ilk görüntüleriBu görseller bugüne dek cihaz hakkında yaşanan sızıntılar ve çeşitli şematik görsellerden alınan fikirlerle hazırlanmış durumda yani hiçbiri resmi görseller değil. Bu yüzden Nokia 2'nin tasarımının burada gördüğünüzden farklı olabileceğini de göz ardı etmemeniz gerek.

    Görsellerde cihazda Snapdragon 212 işlemci, 4.5 inç'lik ekran, 8 GB dahili hafıza ve 1 GB'lık bellek kapasitesi bulunacak. Parmak izi okuyucu ya da ön tarafta bir "Home" tuşu bulunmayacak.

    Etiketler: nokia 2 , telefon , nokia
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri