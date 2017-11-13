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    İşte NASA'nın yeni Mars aracı: Neler yapıyor neler?

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 07:10 | Son Güncelleme:

    NASA'nın bir sonraki Mars keşif aracı, biraz da akıllı telefonlar sayesinde, gerçek bir "gözcü" olacak!

    Gezegenler arası keşif araçları sahip oldukları kamera sayısı ile derecelendiriyor olsalardı, NASA'nın Mars 2020 görevinde kullanmayı planladığı aracın tartışmasız lider olacağı rahatlıkla söylenebilirdi. Bu araç toplamda 23 farklı "göze" sahip ve bu gözler, verilen görevler yapılırken araca rehberlik etmek için kullanılacak. Atmosferi incelemeden toplanacak örneklerin takibine kadar aracın yaptığı her şey görsel olarak kaydedilecek.

    Bu kadar fazla kayıt yapılacak olmasının sebebi ise bir açıdan akıllı telefonlar. Kamera teknolojisi, temel olarak akıllı telefonlar sayesinde geçtiğimiz on yıl içerisinde muazzam bir yol almış durumda. Artık çok daha küçük cihazlarla çok daha net görüntüler yakalanabiliyor. Ağırlığın ve boyutun aşırı önem kazandığı uzay görevlerinde de bu oldukça önemli.

    Mars 2020'nin görüntülemeden sorumlu ismi Justin Maki, kamera teknolojisinin sürekli olarak gelişmekte olduğunu belirterek, her yeni görevin bu gelişmeleri kullanarak daha iyi performansa daha ucuza ulaştığını söylüyor.

    İşte NASAnın yeni Mars aracı: Neler yapıyor neler
    Nasa'nın Curiosity aracında bulunan 17 kamera sayesinde Kızıl Gezegeni daha önce hiç görmediğimiz gibi görebilmiştik ancak Mars 2020'nin dijital gözleri çok daha yetenekli olacak gibi görünüyor.

    Yeni aracın görüntüleme sistemi içerisinde daha yüksek çözünürlüklü ve daha geniş görüş açılı mühendislik kameraları (sürüş ve engelleri fark etmek için) bulunuyor. Ayrıca giriş, alçalma ve iniş sürecini kaydedecek olan altı kamera da bulunuyor ve bir grup kamera da Mars'ın bulut ve atmosferini inceleyecek.

    İşte NASAnın yeni Mars aracı: Neler yapıyor neler

    Curiosity

    Tek problem ise bu görüntüleri Dünya'ya geri göndermek. Maki'nin söylediğine göre çoğu görüntüleme sistemini sınırlayan ana etken telekomünikasyon bağlantısı: "Kameralar, Dünya'ya geri gönderilebilenden çok daha fazla veri elde edecek."

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