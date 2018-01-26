İşte Microsoft'un Xbox saati

Microsoft'un akıllı kol bandı Band'dan önce geliştirdiği ama daha sonra piyasaya sürülmeden iptal edilen tuhaf ama ilginç ürünü Xbox Watch'ın prototipini daha önce görmüştük, ancak şimdi sızan yeni görüntüler cihazın kullanıcı arayüzünü içeriyor. Sızıntı, birden çok üniteye erişimi olan Hikari Calyx adlı Twitter kullanıcısından geliyor. Cihazın Microsoft Band'ı anımsatan karo tabanlı arayüzü Windows 8 ile ün kazanmıştı.

Microsoft Band'dın yatay geniş ekranından farlı olarak Xbox Watch kare ekrana sahip. Cihaz, bir akıllı kol saatinden bekleyeceğiniz en önemli özelliklere sahip gibi görünüyor: kalp ritmi, kronometre, geri sayım ve GPS. Ancak projenin niye oyun konsolu Xbox ismine sahip olduğu, ve tamamlanmaya bu kadar yakın da görünse niye iptal edilip Microsoft Band'da geçildiği hala bilinmiyor.





Şu an isterseniz bir Microsoft Band 2 kullanabilirsiniz, ancak marka artık giyilebilir teknolojiler geliştirmiyor, bu yüzden Xbox Watch'ın yeni bir sürümünün piyasaya sürüleceğini sanmıyoruz.



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