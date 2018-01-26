Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>İşte Microsoft'un Xbox saati

İşte Microsoft'un Xbox saati

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 08:00 | Son Güncelleme:

Microsoft'un geliştirdiği ama piyasaya bile sürülemeden iptal ettiği ilginç cihazı Xbox Watch'ın prototip görüntüleri bu kez çok net sızdı!.

Microsoft'un akıllı kol bandı Band'dan önce geliştirdiği ama daha sonra piyasaya sürülmeden iptal edilen tuhaf ama ilginç ürünü Xbox Watch'ın prototipini daha önce görmüştük, ancak şimdi sızan yeni görüntüler cihazın kullanıcı arayüzünü içeriyor. Sızıntı, birden çok üniteye erişimi olan Hikari Calyx adlı Twitter kullanıcısından geliyor. Cihazın Microsoft Band'ı anımsatan karo tabanlı arayüzü Windows 8 ile ün kazanmıştı.

Microsoft Band'dın yatay geniş ekranından farlı olarak Xbox Watch kare ekrana sahip. Cihaz, bir akıllı kol saatinden bekleyeceğiniz en önemli özelliklere sahip gibi görünüyor: kalp ritmi, kronometre, geri sayım ve GPS. Ancak projenin niye oyun konsolu Xbox ismine sahip olduğu, ve tamamlanmaya bu kadar yakın da görünse niye iptal edilip Microsoft Band'da geçildiği hala bilinmiyor.

İşte Microsoftun Xbox saati

Şu an isterseniz bir Microsoft Band 2 kullanabilirsiniz, ancak marka artık giyilebilir teknolojiler geliştirmiyor, bu yüzden Xbox Watch'ın yeni bir sürümünün piyasaya sürüleceğini sanmıyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 10 KORKUNÇ ALARMLI SAAT

Etiketler: xbox one , akıllı saat
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri