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İşte Microsoft'un doğmadan ölen saati Xbox Watch

Hürriyet Haber
02.02.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:

Microsoft'un iptal edilen sıra dışı akıllı saati Xbox Watch, .bu kez çalışır vaziyette göründüğü yeni video ile karşımıza çıktı!

Geçtiğimiz hafta Microsoft'un iptal edilen Xbox Watch akıllı saati yeni görüntüleriyle ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yine aynı sızıntı kaynağı (Hikari Calyx) yeni bir paylaşımda daha bulundu. Bu defa Xbox Watch'u canlı canlı gösteren bir video paylaşan kullanıcı, bizlere Microsoft tarafından iptal edilen akıllı saatin nasıl çalıştığı konusunda fikir veriyor.

Videoda, arayüzüyle ve çalışma şekliyle görünen Xbox Watch, Microsoft Band ve tipik Windows Phone arayüzünü anımsatıyor. Yine karo tabanlı bir arayüzle kullanılan Xbox Watch prototipi, elbette birçok aksaklığa sahip ve arayüzün oldukça kısıtlı bir bölümü kullanılabilir durumda. Videodan saatin pilinin zayıf olduğu fikrini çıkartıyoruz. Zira Calyx video boyunca kabloyu ayarlıyor ve pil göstergesi de değişiyor. Yine video boyunca saatin tekrar tekrar kapandığını görüyoruz.

Kullanıcı arayüzünde yer alan uygulamalar arasında FreePlay ve Workouts görünüyor. Egzersiz uygulamaları abonelere üye olmaları gereken bir ekrana yönlendirirken, FreePlay kısmı da GPS'i aktifleştirme ekranına açılıyor. Öte yandan Ayarlar kısmını da videoda görebiliyoruz. Xbox Watch'un görüldüğü videoyu hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.

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Etiketler: xbox one , oyun , oyun konsolu , akıllı saat
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