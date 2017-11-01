Enflasyon tahminine 1.1 puanlık artış

Çetinkaya 2018 sonunda yüzde 7, 2019 sonunda ise yüzde 6’ya geriledikten sonra enflasyonun yüzde 5 seviyelerinde istikrar kazanmasını beklediklerini söyledi. Böylece, 2017 enflasyon tahmini temmuz raporuna göre 1.1 puan artırılmış oldu.

Çetinkaya bunu ilk olarak Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile petrol ve diğer emtialardaki artışın etkisine bağladı. Bu artıştan 0.5 puanlık etki geldi. Ayrıca ekonomideki iyileşmenin etkisiyle çıktı açığı 0.4 puan yükseltici etki yaptı, ve üçüncü çeyrekteki yüksek enflasyon da tahminleri 0.2 puan arttırdı. Buna göre 2017 enflasyonu yıl sonunda yüzde 9.3 ile yüzde 10.3 aralığında orta noktası yüzde 9.8 olarak tahmin edildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda Çetinkaya'nın konuşmasından öne çıkan satır başları şunlar oldu:

*Küresel ekonomide bir önceki rapor dönemine kıyasla sınırlı da olsa bir toparlanma söz konusu.

*3.çeyrekte gelişmiş ülke faiz oranlarında sınırlı yükseliş kaydedildi.

*Gelişmekte olan ülke borçlanma senedi ve hisse senedi piyasalarında güçlü portföy girişleri devam etti.

*Türkiye'ye yönelik portföy akımları ivme kaydetmekle birlikte geçmiş yıllar ortalamasının üstünde seyretti.

*Döviz kuru oynaklığı/risk primi göstergeleri, Temmuz sonuna göre diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha olumsuz seyir izledi.

*TL diğer gelişen ülke kurlarından olumsuz ayrıştı.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ...

*Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve TL'deki değer kaybı, 3. çeyrekte maliyet yönlü baskıların yükselmesine neden oldu.

*İktisadi faaliyetteki güçlü seyirle talep koşullarının enflasyona düşüş yönünde verdiği desteğin ortadan kalktığı görülmekte.

*Net ihracatın büyümeye katkı vermeye devam etmesini bekliyoruz.

*Fiyatlama davranışına dair etkileri sınırlamak amacıyla para politikasındaki sıkı duruş korunmuştur.

SIKI DURUŞ DEVAM EDECEK

*Enflasyon hedeflerine uyum sağlanana kadar sıkı duruş sürecek.

*Bireysel kredi talebinde oldukça güçlü bir seyir var.

*KGF kefalet imkanlarının sınırlara yaklaşmasıyla ticari kredilerde ivme kaybı yaşandı.

*Temel mal grubunda euronun yükselişi etkili olurken, hizmet fiyatlarındaki artış sürdü.

*ÜFE kaynaklı baskılar güçlü seyrini korudu.

*3.çeyrekte enflasyonun ana eğiliminde bir önceki çeyreğe göre bir miktar bozulma olduğunu söylemek mümkün.

*Para politikasının temkin seviyesi güçlendirildi.

*Net ihracatın büyümeye katkı vermeye devam etmesini bekliyoruz.

*Büyümenin sektörel yayılımında artış görüyoruz.

HAM PETROL 53 DOLARA ÇIKTI

*Yıl başından bu yana olumlu seyreden cari açığın yılın son çeyreğinde bir miktar bozulacağını öngörüyoruz.

*TCMB 2017 ham petrol fiyatı tahmini 50 dolardan 53 dolara çıktı. 2018 ham petrol fiyatı tahmini 50 dolardan 56'a dolara çıktı.

*2017 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 10, 2018 yıl sonu gıda enflasyonu yüzde 7 olarak öngörüldü.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 9,8 OLDU

*2017 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 9,8, önceki yüzde 8,7 olarak belirlenmişti.

*2017 Sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 9,3-10,3 aralığında -orta noktası yüzde 9,8- gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz

*2018 Sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 5,5-8,5 aralığında -orta noktası yüzde 7,0- gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

*2017 yılının enflasyon dinamikleri açısından zor bir dönem olduğunu söyleyebiliriz.

*Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek. Aralık itibariyle enflasyonda düşüş sürecinin başlamasını bekliyoruz.

*İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

*Yoğun kredi kullanımı özellikle yılın ilk yarısında gerçekleşti.