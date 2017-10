Meral Akşener'in partisinin adı belli oldu

Meral Akşener'in bugün kuruluş dilekçesini vereceği partinin adı da belli oldu. Kurulacak yeni partinin adı 'İyi Parti' olacak. Parti adı için kısaltma kullanılmayacak, logoda 'İyi Parti' ifadesi yer alacak. Akşener'in sloganı ise şöyle: 'Türkiye iyi olacak'... Öte yandan Meral Akşener'in de bugün kuruluş dilekçesini vermek için Bakanlığa gidecek heyette yer alacağı öğrenildi. (İpek ÖZBEY)

PARTİDE KİMLER VAR?

Necmettin Erbakan’a en bağlı isimlerden olan eski Refah Partili ve AK Parti’den de Şişli Belediye Başkan adayı olan Mukadder Başeğmez milli görüş çizgisinden gelen isimlerin başında yer aldı. Eski Başbakan Bülent Ecevit’in yanında yıllarca siyaset yapan, bir dönem Kültür Bakanlığı koltuğuna da oturan Suat Çağlayan ve 20 ve 21. dönemlerde DSP’den Devlet Bakanlığı yapan Aydın Tümen de dikkat çeken diğer isimler oldu.

ESKİ BAKANLAR YER ALDI

Anavatan Partisi’nin eski Devlet Bakanlarından Ahat Andican, MHP’nin eski Bayındırlık ve İskan Bakanları’ndan Abdülkadir Akcan, DYP’den Devlet Bakanlığı yapan Ayfer Yılmaz da listedeki diğer bakanlık yapan siyasetçiler olarak yansıdı. Listede AK Parti kökenli siyasetçilerden ise eski Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ve eski Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu dikkat çekti. Ergenekon Davası’ndan tutuklanan isimlerden Vedat Yenerer ve Ruhat Mengi ile Ahmet Çelik de Akşener’in yer verdiği gazeteci kökenli siyasetçiler oldu.

GENERALLERDEN SANATÇILARA

Gazinolar kralı Fahrettin Aslan’ın oğlu Mehmet Aslan ve solcu kimliği ile tanınan yönetmen Onur Aydın kurucular kurulunun sanatçıları olarak yansıdı. Kurucular listesinde yer alan Ali Lapanta, Erzurum Bölge Komutanı iken 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tümgenerallikten korgeneralliğe terfi ederek Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olmuştu. Ancak Lapanta, İçişleri Bakanlığı kararıyla 1 Ekim’de emekliliğe sevk edilmişti. Yörük Ali Paşa olarak bilinen Ali Aydın, Balyoz mağduru ve Kardak kahramanı eski SAT komandosu Ali Türkşen de dikkat çeken asker kökenli isimler oldu.

YILMAZ DA ÖZER DE VAR

Listede bu isimlerin yanı sıra daha önce MHP’de milletvekilliği, il başkanlığı, ülkü ocakları yöneticiliği yapan siyasetçiler, akademisyenler ve bürokratların da olduğu görüldü. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski Özel Kalem Müdürü Ömer Karakaş, Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer de dikkat çeken diğer isimler oldu.

Listede bulunan Elmas Gırağos’un da İstanbul’da kuru temizlemecilik yapan “Türk milliyetçisi” Ermeni bir kadın vatandaş olduğu belirtildi.

LOGO BELLİ OLDU

Partinin kurucu üyelerinde eski SAT komandosu Ali Türkşen, Twitter hesabından partinin logosunu paylaştı. Parti görev kartı ve rozetinin fotoğrafını paylaşan Türkşen, “Vatanıma milletime hayırlı olsun” ifadesini kullandı. Türkşen’in paylaştığı kartın üzerinde, etrafında sekiz çizgi bulunan güneş şeklindeki parti logosu dikkat çekti. Logodaki çizgilerin her birinin bir anlamı olduğu “umut, cesaret ve zenginlik” gibi kavramları ifade ettiği öğrenildi.

İŞTE 200 KiŞiLiK KURUCULAR KURULU LiSTESi

“Abdul Ahat Andican, Abdullah Alagöz, Abdullah Alay, Abdullah İlker Sungur, Abdülkadir Akcan, Abdülkadir Yuvalı, Adil Erkoç, Adnan Şefik Çirkin, Ahmet Azmi Yetim, Ahmet Can Buğday, Ahmet Çelik, Ahmet Ersagun Yücel, Ahmet Kamil Erozan, Ali Sağır, Ali Aydın, Ali Coşkun, Ali Dinçer çolak, Ali Lapanta, Ali Rıza Ercan, Ali Türkşen, Aydın Adnan Sezgin, Aydın Tümen, Ayfer Yılmaz, Ayhan Bölükbaşı, Ayhan Çevik, Ayhan Erel, Ayşe Melda Topyay, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Ayşe Sucu, Ayşegül Doğrucan, Ayşin Altuniç Güven, Aytun Çıray, Baha Cankut Sarıtaş, Banu Aydın, Başak Karataş, Bedri Yaşar, Behiç Çelik, Berat Yılmazel, Beril Gümüş, Berna Biçer, Berna Sukas, Betül Bayraktar Orhan, Bilal Karaca,Binnur Karadağlı, Bircan Akyıldız, Birol Büyüköztürk, Burak Akburak, Burcu Akçaru, Burhan Suat Çağlayan, Celal Dağgez, Celaleddin Aykol, Cevat Saraç, Cezmi Polat, Coşkun Yıldırım, Cumali Durmuş, Çiğdem Özer, Derya Şahin Şener, Durmuş Yılmaz, Dursun Cengiz Atak, Elmas Gırağos, Emine Erdoğan, Emine Küçükali Gurkok, Enes Kaplan, Erdoğan Bozdemir, Erhan Özkan, Ersönmez Yarbay, Ethem Baykal, Faruk Köylüoğlu, Fatih Demirkol, Fatih Eryılmaz, Fatih Mehmet Şeker, Fatma Kamiloğlu, Feridun bahşi, Fuat Yıldırım, Gökhan Beker, Göksel Taşçı, Günay Kodaz, Hakan Gören, Hana Akyüz, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Hasan Sincar, Hasan Toktaş, Havva Baş, Hayati Arkaz, Hayrettin Barut, Hayrettin Nuhoğlu, Hayriye Nurcan Yazıcı, Hediye Akdere, Hüseyin Özlük, İbrahim Özyer, İbrahim Cevher Cevheri, İbrahim Halil Oral, İlay Aksoy, İsmail Ethem Tokdemir, İsmail Ok, İsmet Koçak, Kadriye Ünler, Kazım Ataoğlu, Kevser Selda Tandoğan Demirel, Koray Aydın, Lütfü Türkkan, Mahmut Bozkurt, Mahmut Tekin, Mehmet Aslan, Mehmet Arslan, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Mehmet Okan Oğuz, Mehmet Tolga Akalın, Mehmet Ufuk Ülkümen, Meltem Erzen, Meral Akşener, Meral Alemdar, Merrin Hasipoğlu, Merve Hafızoğlu, Mesut Özarslan, Mesut Yılmaz, Metin Taşdemir, Metin Ergun, Mine Baş, Mualla Yücel, Mukadder Başeğmez, Musa Ertugan, Musavvat Dervişoğlu, Mustafa Cihan Paçacı, Mustafa Çakıroğlu, Mustafa Erdem, Mustafa Gül, Mustafa Hakan Ünser, Mustafa Veysel Güldoğan, Naci Cinisli, Nafiz Özgür Rıfaioğlu, Nazif Aktürk, Nazlı Aspay Şener, Nazlı Elif Gökdemir, Nesibe Ruhat Mengi, Neşe Toker, Nevzat Bor, Nihal Ağca, Nihat Kula, Nuri Okutan, Oğuz Sarul, Oğuzhan Türk, Oktay Erkaçan, Oltaç Ünsal, Onur Aydın, Orhan Erzurum, Orhan Şen, Osman Ertürk Özel, Ömer İbrahim Sayın, Ömer Karakaş, Özcan Pehivanoğlu, Özcan Yeniçeri, Ramazan Kılıç, Recai Mercimek, Recep Sanal, Rıdvan Uz, Ruhittin Sönmez, Selda Bostancı, Selim Tankut, Sermin Özensoy, Servet Hali, Sevin Çağlayan, Sevinç Gümüş, Sevinç Nazire Uraz, Seyit Yücel, Sırrı Aksu, Sıtkı Polat, Sinem Uludamar, Sultan Neslihan Seven, Süleyman Nevzat Korkmaz, Süleyman Sarıbaş, Şahin Arslantaş, Şenol Bal, Şeref Tamtürk, Şule Ünlü Doğan, Şükrü Kuleyin, Taha Orhun Ertürkmen, Tamer kayaalp, Tugay Uluçevik, Tuğrul Arık, Uğur Poyraz, Uğur Tarhan, Umut Barış Erdoğan, Umutcan Günerkaya, Ümit Beyaz, Ümit Dikbayır, Ümit Özdağ, Vedat Bayram, Vedat Taylan Yıldız, Vedat Yenerer, Yasin Öztürk, Yaşar Akkuş, Yıldırım Görgen, Yıldırım Ulupınar, Yusuf Halaçoğlu, Yücel Coşkun, Yüksel Yılmaz, Zekai Kaya, Zeki Hakan Sıdalı, Zuhal Çiftkaya.”