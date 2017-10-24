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    İşte Meral Akşener'in kuracağı partinin logosu

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 21:01 | Son Güncelleme:

    Eski SAT komandosu Ali Türkşen Twitter hesabından Meral Akşener'in kuracağı partinin logosunu paylaştı.

    Eski SAT komandosu Ali Türkşen, Twitter hesabından, yarın kurulması planlanan Meral Akşener'in partisine ait olduğu düşünülen parti kartını paylaştı.Paylaşılan kartın üzerinde, etrafında sekiz çizgi bulunan güneş şeklindeki parti logosu dikkat çekti. Türkşen yaptığı paylaşımda "Vatanıma milletime hayırlı olsun" dedi.

    Ali Türkşen, ay başında Meral Akşener'in teklifi üzerine partisine katılma kararı aldığını açıklamıştı.

    'Vatanıma milletime hayırlı olsun' mesajını paylaşan ALi Türkşen, "Evet partinin amblemi bu. Ve evet yemek yiyerek tanışarak sohbetle başladık. Fesatlık etmeyecek herkesin desteğini bekliyoruz..." diye yazdı.


     

     

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