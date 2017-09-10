İşte merakla beklenen iPhone 8 fiyatları

iPhone 8'in fiyatı belli oldu. Edinilen bilgilere göre, bir çalışan tarafından Apple'ın 10'uncu yılında çıkaracağı yeni model iPhone 8 veya (iPhone X) fiyatı sızdırıldı.

Bildiğimiz üzere Apple, iPhone'un 10. yılına özel yepyeni bir akıllı telefon tasarlıyor. iPhone 8 veya iPhone X olarak adlandırılması beklenen telefon, OLED panel, çerçevesiz tasarımve daha pek çok yenilikçi özelliğe sahip olacak.

Yeni iPhone'da beklenen özellikler:

İşletim sistemi: iOS 11

İşlemci: Apple A11

Ekran: 2K çözünürlük, OLED panel

Kamera: 3D çekim yapabilen çift kamera

Güvenlik: Biyometrik yüz tanıma sistemi

Yeni iPhone'un hem teknik hem de tasarım anlamında Apple'ın bu zamana kadar ürettiği en iyi akıllı telefon olması bekleniyor. Gelgelelim Apple'ın bu amiral gemisi sahip olmak isteyenlerin cebini yakacak. iPhone ile ilgili sızıntı bilgiler aktaran @VenyaGeskin1 isimli Twitter hesabından yeni iPhone'un fiyat bilgileri açıklandı.

iPhone 8/X

64 GB: 999 dolar

256 GB: 1099 dolar

512 GB: 1199 dolar

(Söz konusu tweette fiyat bilgilerinin bir Apple çalışanından alındığı aktarıldı.)

Bildiğimiz üzere ABD'de 649 dolara satılan iPhone 7, ülkemizde 3799 TL fiyat etiketine sahip. Bu açıdan baktığımızda yeni iPhone için ülkemizde 5 bin TL'nin üzerinde satış fiyatına sahip olacağını söyleyebiliriz.