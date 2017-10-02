İşte MEB'in hazırladığı üç alternatif

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, liseye geçişte alternatif için üç model üzerinde çalışıyor. Diploma notuyla yerleşme, özel nitelikli okullara sınavla öğrenci alımı ve aynı il/ilçede başarı farklarının yüksek olduğu okullar arasında kategorik eşleştirme formülleri öne çıkıyor. Bakan İsmet Yılmaz, dün NTV yayınında 3 öneri üzerine çalışıldığını belirterek, “Mezuniyet ortalamasına göre yerleştirmeler yapılacak. Bizim yaptığımız sınav sonucuna göre bir kısım öğrenciyi evine yakın okula gönderebiliriz. Fen liseleri için ayrı kriter getirebiliriz. En başarılı yüzde 5-10’luk dilimdeki öğrencilerin girebileceği bir sistem de olabilir” dedi.



HEDEF ADALETLİ SİSTEM

TEOG’un kaldırılmasının ardından yeni sistem için yoğun mesai harcayan bakanlık bürokratları, velileri kaygıya düşürmeyecek, adaletli bir sistem kurgulamak istiyor. Bakanlar Kurulu’na sunulması öngörülen üç modelin taslağı şöyle:



1-) ÖZEL NİTELİKLİLERE SINAV

Ortaöğretime geçişe ilişkin taslak modellerden biri özel nitelikli okullara sınavla yerleşme. Bakanlık ilk önce sınavla öğrenci alabilecek liseleri okul türlerine göre belirleyecek. Daha sonra bu okullar, standartları, akademik başarıları gibi özelliklerine göre seviyelendirilecek. Seviyelere ayrılan okullar için sınav yapılacak. Aynı seviyedeki okullar için yapılan sınavlarda alınan notlar, bu kategorideki okulların kabulünde geçerli olacak. Örneğin, bakanlık (A) seviyesi okulların içinde 100 özel nitelikli lise belirleyecek. Bu 100 okuldan hangisi sınav yaparsa yapsın, aynı kategori içinde yer alan diğer okullar öğrencilerin bu sınavdan aldığı puanı kabul edecek. Bu modelde de 8. sınıfta bakanlık tarafından yapılacak klasik açık uçlu sınav yöntemi izlenecek, test uygulanmayacak.



2-) DİPLOMA PUANIYLA GEÇİŞ

İkinci formüle göre ise öğrencilerin merkezi klasik yazılı sınavları, tüm derslerden akademik başarıları, sportif, sosyal ve sanatsal etkinliklerinin de etkili olduğu ortaokul diploma puanıyla liseye yerleştirme yapılacak. Bu modelde adrese dayalı kayıt sistemi uygulanacak. Bu model uygulanırsa bakanlık, fen liseleri gibi başarı puanı yüksek ve talep gören okullara yerleştirmeyi ayrı kategoride gerçekleştirecek. Okullar için alana göre ağırlıklandırılmış diploma puanı uygulanabilecek. Belli alanlarda en başarılı öğrenciler o alanlardaki en başarılı okullara puan üstünlüğüyle ancak ek bir sınava girmeden yerleşebilecek.



3-) KATEGORİK EŞLEŞTİRME

Özel nitelikli okullar dışında kalan liselere yerleştirmeler için ise üçüncü model geliştirildi. Buna göre, yerleşim yerlerinin dışında kalan, aynı il ve ilçede başarı farklarının yüksek olduğu okullar arasında kategorik eşleştirmeler yapılacak. Puanına göre öğrenci evine en yakın okula gidebileceği gibi farklı okullara da belirlenen kontenjanlar oranında yerleştirilmesi sağlanabilecek.