İşte masadaki fotoğraf

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in dün Ankara’ya yaptığı günübirlik ziyarette ana gündem Rakka’ya yönelik operasyonda ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG ile işbirliği oldu.



Ankara, bu konudaki rahatsızlığını bir kez daha dile getirirken, ABD’nin PYD/YPG’ye verdiği, Türk güvenlik güçlerinin PKK’da ele geçirdiği silahların dökümünü ortaya koydu. Mattis’e gösterilen belgelerden biri, 16 Ağustos’ta 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı’nca Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Biliç Tepe bölgesinde ele geçirilen iki AT-4 güdümlü tanksavar füzesine ilişkindi. Askeri kaynaklar, İsveç menşeili tanksavarların PYD/YPG güçlerine verildiğini ileri sürmüşlerdi.



Genelkurmay Başkanlığı da füzelerin fotoğraflarını yayınlarken, seri numaralarını paylaşmamıştı. Mattis’e füzelerin seri numaralarının da verildiği öne sürüldü. Güvenlik birimleri, ABD’nin Türkiye’nin eline koz vermemek için, PYD/YPG’ye verdiği silahların büyük çoğunluğunun başka ülke menşeili olduğunu tespit etmişlerdi.



Mattis’in dün Ankara’daki ilk durağı Milli Savunma Bakanlığı oldu. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bir saatten fazla görüştüğü ABD’li mevkidaşını askeri törenle karşıladı. İki bakan daha sonra Erdoğan tarafından kabul edildi.



KÜRT KUŞAĞINA İZİN VERMEYİZ

Mattis’in temaslarında Irak ve Suriye’deki gelişmeler önemli yer tuttu. Ankara, PYD/YPG güçlerinin özellikle Afrin bölgesinde Türkiye’nin toprak ve sınır güvenliğini tehdit eden hareketliliğinden duyduğu rahatsızlığı aktardı. Gerek görüldüğünde Afrin’e yönelik askeri harekâtın devreye sokulacağı vurgulanarak, “Güney sınırlarımızda Kürt kuşağı kurulmasına izin vermeyiz” mesajı iletildi. Irak’ta 25 Eylül’de yapılacağı belirtilen referandum da görüşüldü. Tarafların bu konuda fazla görüş ayrılığı bulunmadığı belirtildi.





ABD Savunma Bakanı Mattis dün Ankara’da önce Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ankara, Washington yönetimince, PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye verilen destekten rahatsızlığını bu görüşmede bir kez daha dile getirdi.





ÖZEL TEMSİLCİ MCGURK GELMEDİ

Mattis’in Türkiye öncesi Ürdün ve Irak’a yaptığı ziyaretlere ABD yönetiminin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk katılırken, dün Ankara’ya gelmemesi dikkat çekti. McGurk, Türkiye’yi Suriye sınırında El Kaide unsurlarına göz yummakla suçlamış, Dışişleri Bakanlığı bizzat McGurk’ü arayarak tepki göstermişti.



ERDOĞAN'DAN SİTEM

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ABD Savunma Bakanı James Mattis’e ABD’nin PYD/YPG’ye verdiği destekten Türkiye’nin duyduğu rahatsızlıkları dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre kabulde, DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusundaki kararlılığın yanı sıra Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin referanduma gitmesinin yanlış olacağı belirtildi.



DEAŞ’tan temizlenen yerlerde yönetimin yerel halka bırakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri oluşturmayı hedefleyen mekanizmanın önemine de değindi. / Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA