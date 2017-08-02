İşte Luc Besson’un Cansu’su

Geçen cuma vizyona giren “Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu” filminin yönetmeni Luc Besson’un, Savaş Özbey’e verdiği röportajda söz ettiği gizemli Türk oyuncunun kimliği ortaya çıktı.
Fransız yönetmenin “Adı Cansu. Onu çok az tanıyorum. Hiç yüz yüze gelmedik. Tesadüfen birkaç küçük şeyine denk geldim. Çok sempatik. Sesini beğeniyorum. Hatta filmde bir rol vermek istedim ama tarihler uyuşmadı” dediği o oyuncunun Cansu Tosun olduğu öğrenildi.
Almanya doğumlu 29 yaşındaki oyuncu, sektöre 2011 yapımı “Küçük Hanımefendi” dizisiyle adım atmıştı. Onu 2012’de “Kayıp Şehir”, 2013’te “Bugünün Saraylısı” izledi. 2014’te “İksir: Dedemin Sırrı” adlı sinema filminde rol alan Tosun, yola “Göç Zamanı” ve “Familya” ile devam etti. Bu yıl da “Bir Deli Sevda”yla izleyici karşısına çıkan Cansu Tosun’un oyunculuğuyla Luc Besson’un dikkatini çekmesi, yurtdışına açılması yönünde önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.
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