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    İşte liseye giriş sınavı örnek soruları

    Hürriyet Eğitim
    28.12.2017 - 15:03 | Son Güncelleme:

    MEB fen, sosyal bilimler, Anadolu ve proje liselerine girişte uygulanacak sınavla ilgili örnek soruları yayınladı.

    Sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavı ile ilgili örnek sorular yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre sınavda öğrencilere, “Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu hazırlanacak. Haziran ayında iki oturumda düzenlenecek. 'Sözel Bölüm'de Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dili içeren 50, 'Sayısal Bölüm'de ise matematik ve fen bilimlerini içeren 40 soru bulunacak. Sözel için öğrencilere 75, sayısal için de 60 dakika, yani toplam 135 dakika süre verilecek.

    BECERİLERE ODAKLANAN BİR SINAV
    Bakanlığın sitesinde yapılan açıklamada, “Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8’inci sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak” denildi.

    İşte liseye giriş sınavı örnek soruları

    Bakanlık 50 sorudan oluşacak ‘Sözel Bölüm’ için 25, 40 sorudan oluşacak ‘Sayısal Bölüm’ için de 20 örnek soru yayınladı. İşte o sorulardan bazıları:

    ÖRNEK SÖZEL SORULAR

    İşte liseye giriş sınavı örnek soruları
    İşte liseye giriş sınavı örnek soruları
    İşte liseye giriş sınavı örnek soruları
    İşte liseye giriş sınavı örnek soruları

    ÖRNEK SAYISAL SORULAR

    İşte liseye giriş sınavı örnek soruları


    İşte liseye giriş sınavı örnek soruları

    İşte liseye giriş sınavı örnek soruları

    İşte liseye giriş sınavı örnek soruları

    Örnek sözel sorulara ulaşmak için tıklayın

    Örnek sayısal sorulara ulaşmak için tıklayın

    Etiketler: Liseye geçiş sistemi
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