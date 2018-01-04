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İşte LG'nin televizyonlarında kullanacağı yeni işlemcisi!

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 07:07 | Son Güncelleme:

Güney Koreli teknoloji devi LG, CES 2018'de tanıtmayı planladığı üst düzey televizyonların işlemcisi Alpha 9'u tanıttı.

Televizyon denilince akla gelen ilk markalardan biri olan LG, 2018 model televizyonlarında webOS tabanlı TV yazılımı olan ThinQ'e, güç verecek olan Alpha 9 işlemcisini duyurdu. Bu işlemci kusursuz görüntü kalitesi sunmanın yanında TV'lerin yapay zeka yeteneklerini de güçlendirecek. Alpha 9 LG'nin CES 2018'de tanıtacağı üst düzey TV'lerine güç verecek.

İşte LGnin televizyonlarında kullanacağı yeni işlemcisi

Yeni Alpha 9 işlemcisi, güçlü yapay zeka işlemleri ve TV'nin kumandasına entegre edilen mikrofona gelecek olan doğal dil istekleri için özel olarak geliştirilmiş. Böylece televizyonunuzdan herhangi bir şey yapmasını istediğinizde tek yapmanız gereken komut vermek olacak. LG'nin yeni TV'leri Google Assistant'a bağlı. Bu sayede Google Assistant'a bağlı olan tüm akıllı ev aletlerinizi televizyonunuzdan kontrol edebilirsiniz. Çok daha canlı renkler sunacak olan Alpha 9, gelecekte çıkacak olan 120 fps içerikleri de destekliyor.

Etiketler: Yeni televizyonlar
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