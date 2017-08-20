İşte LG V30'un son görüntüleri

Daha önce de Twitter üzerinden yaptığı cihaz sızıntılarıyla bilinen Evan Blass bu sefer de LG’nin yeni akıllı telefonu V30’un tüm hatlarını net bir şekilde gösteren fotoğraf paylaştı.

Yeni gelen resimde, LG V30’un neredeyse çerçevesiz 18:9 en-boy oranında ve 6 inçlik OLED ekranı ilk dikkat çeken kısımlar arasında. Ayrıca bu ekran 2880 x 1440 piksel çözünürlüğüne sahip olacağı da söylentiler arasında.

LG V30'un 1 8 çekirdekli Snapdragon 835 işlemciye sahip olacağı da biliniyor. Çift arka kamera ile gelen LG V30 suya ve toza da dayanıklı olacak. LG'nin önceki modellerde de bulunan parmak okuyucu sensör V30’da da yine mevcut. V30’un 32 GB, 64 GB,128 GB olarak 3 ayrı depolama alanı bulunan modelleri bulunuyor. Ayrıca cihaz Android 7.1.2 işletim sistemiyle geliyor.

LG’nin yeni amiral gemisi V30 31 Ağustos’ta IFA 2017’de resmi olarak tanıtılacak.











