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    İşte Lenovo Türkiye’nin yeni Genel Müdürü

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 13:41 | Son Güncelleme:

    Emre Hantaloğlu, Lenovo’nun yeni Türkiye Genel Müdürü oldu. Emre Hantaloğlu, son 1 yıldır Lenovo Türkiye’nin kanal satış müdürlüğü görevini başarıyla yürütüyordu.

    Lenovo Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Emre Hantaloğlu oldu. Sektörde 17 yılı aşkın deneyime sahip olan Hantaloğlu, Ekim 2016’dan bu yana ise Lenovo Türkiye Kanal Satış Müdürü olarak kariyerini sürdürüyordu.

    Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Emre Hantaloğlu, lisans eğitiminin ardından, ABD’de bulunan Maine Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yaptı. Emre Hantaloğlu, iş hayatına Empa Elektronik ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’de Ürün Müdürü olarak başladı. 2001 yılında Compaq firmasına transfer olan Emre Hantaloğlu, 2002 yılındaki Compaq-HP birleşmesine kadar firmada Tüketici Ürünleri Satış Müdürü olarak görev yaptı. Hantaloğlu, 2002-2008 yılları arasında HP Türkiye’deki kariyerine sırasıyla Kurumsal Müşteriler Satış Temsilciliği ve Doğrudan Satış Takım Liderliği görevleriyle devam etti.

    Mayıs 2008’de Kurumsal Müşteriler Satış Yöneticiliği’ne getirilen Emre Hantaloğlu, Temmuz 2011’de HP Türkiye Kişisel Sistemler ve Baskı Grubu Kanal Satış Yöneticisi oldu. Mart 2014’te Türk Telekom’a Kanal Satış Direktörü olarak transfer olan Hantaloğlu, Ocak 2016’da Samsung Türkiye’ye Baskı Çözümleri Satış ve Pazarlama Grup Yöneticisi olarak geçti. Hantaloğlu, Ekim 2016’dan bu yana da Lenovo’daki kariyerini başarıyla sürdürüyordu.

    Etiketler: Emre Hantaloğlu kimdir
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