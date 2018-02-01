İşte Küçük Kandil'in son hali! Teröristlerin eğitim kampıydı

Yaklaşık 200 teröristin eğitim gördüğü ve saklandığı Burseya Dağı'na eğitim parkuru inşa eden teröristler, buradan eğittiği militanları Amanos Dağları üzerinden Türkiye'ye göndererek hain saldırılar düzenliyordu. Burseya Dağı'nın eteklerine gizlenen eğitim parkurunda, atış talimi yapmak için siperler, hedef tahtaları, dikenli teller, teröristlerin yetenek ve becerilerini geliştirecek bir çok ekipman yer alıyordu. TSK'nın Burseya Dağı'nı temizlemesinin ardından eğitim alanı da ÖSO'nun kontrolüne geçti. Bir zamanlar teröristlerin eğitildiği kampta artık ÖSO spor yapıyor.

YERİN DİBİNE İN KURMUŞLAR

TSK ve ÖSO, Afrin'de PYD/ PKK'dan ele geçirdiği Kastel Cündo köyünde teröristlerin bombardımanlardan korunmak amacıyla yerin 4 metre derinliğinde inşa ettiği sığınak ve tünel ağı tespit edildi. Labirenti andıran tüneller sözde komuta merkezleri ile terör örgütü açısından önemli çeşitli mevki ve gözetleme kulelerini birbirine bağlıyor. Tüneller ve sığınaklar elektrik tesisatı döşenerek aydınlatılıyor. Tünellerin içinde bulunan odalarda ise yaşam malzemeleri ve çok sayıda yatak bulunuyor. Sabah