İşte karşınızda son haliyle Galaxy Note 8

Samsung'un yeni "note" amirali Note 8, sonunda geliyor. Samsung'un 23 Ağustos'ta resmi olarak tanıtması beklenen Galaxy Note 8, sızıntılarıyla zaten bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Telefon, bu defa da görselleriyle manşetlere taşındı.

Sızıntının adresi, bir kez daha Evan Blass olurken, telefonun gece yarısı siyahı renginin yanı sıra altın renkli modeliyle de dikkat çekiyor. Telefonun ayrıca orkide grisi ve derin mavi gibi iki farklı renk seçeneği daha olacağı düşünülüyor.

Galaxy Note 8'in, tıpkı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ gibi Infinity Display (sonsuz ekran) sahibi olacağı görülürken, arka yüzde çift kamera da kendini gösteriyor. Burada yer alacak kameranın 3x optik zum yeteneği bulunacağı ve bunun iPhone 7 Plus'tan daha iyi olacağı da şimdilerde konuşuyor.

Kamera çevresinde yine parmak izi sensörünü görebiliyoruz. Galaxy S8'deki gibi yine kamerayla yan yana konumlandırılan sensör, bu nedenle bir kez daha bizi memnun etmeyecek gibi görünüyor. Bilindiği gibi Galaxy S8 ve S8+'ta bu ikili yan yana olduğundan dolayı, parmağınızı sensöre her götürdüğünüzde, ister istemez kamera camının kirlenmesine neden oluyordunuz.

Galaxy Note 8'in 6.4 inç boyutunda bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefonda bulunacak olan S-Pen'in de Note 7'den daha gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkacağı düşünülüyor. Elbette tüm bunları ve daha fazlasını 23 Ağustos'taki tanıtımda göreceğiz.



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