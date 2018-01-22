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İşte karşınızda Samsung Galaxy S9 Plus!

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 13:39 | Son Güncelleme:

Tanıtımına az günler kala kullanıcıların merakla beklediği Galaxy S9 ailesinden, Galaxy S9 Plus modelinin yeni görüntüleri sızdı. Yeni çıkan görsel, önceden çıkan söylentileri bir bakıma doğruluyor.

MWC 2018'de tanıtılması beklenen Samsung'un yeni modelleri Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modelleri kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Tanıtımına az günler kala Galaxy S9 Plus modelinin yeni görüntüleri, Çin'in Facebook'u olarak bilinen Weibo'da çıktı. Sızan görsele göre önceden çıkan söylentiler bir bakıma doğru olduğu görülüyor. Böyle düşünülmesinin sebebi ise dikey kamera ve parmak izi okuyucusunun yapısı ve ekran büyüklüğü önceki söylentilerle örtüşüyor. 

İşte karşınızda Samsung Galaxy S9 Plus

Galaxy S9 modelinin özelliklere bakıldığında ise 2960 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 5.8 inç, Galaxy S9 Plus modelinin ise 6.2 inç ekran olacağı  biliniyor. Snapdragon 845 işlemcisiyle gelecek olan modellerden Galaxy S9, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanıyla geleceği bilinirken, Galaxy S9 Plus modeli ise 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Son olarak Galaxy S9 modelinin 12 MP  Super Speed Dual Pixel kameraya sahip olacağı, Galaxy S9 Plus modelinin de çift kamera olacağı biliniyor. 

Etiketler: Görüntü , sızdı , Telefon
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