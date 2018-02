İşte karşınızda Nokia 7 Plus ve Nokia 1

Kısa bir süre önce HMD Global'ın, Nokia 7 Plus ve Nokia 1 üzerine çalıştığı ortaya çıkmıştı, ancak şirket, bu durumu doğrulamamıştı. Ünlü blog yazarı Evan Blass, her iki cihazın da tasarımlarını paylaşarak, yine perdeyi araladı. Blass'ın bu paylaşımından anlaşıldığı üzere, şirketin, çerçeveleri ilk yuvarlatılmış telefonu Nokia 7 Plus olacak.

6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip Nokia 7 Plus, 18:9 formatında bir ekrana sahip. Ancak ekran çözünürlüğünün ne olacağı bilinmiyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunacak olan cihaz, Qualcomm Snapdragon 660 işlemciden güç alacak. Ayrıca, cihazın arka kısmına iki adet kamera sensörü konumlandırılmış. Ek olarak, arka kısımda, parmak izi okuyucu ve Android One logosu yer alıyor.

Nokia 1'in özelliklerine bakıldığında ise 1280×720 ekran çözünürlüğü sunduğu görülüyor. Ancak cihazın kaç inç büyüklüğünde olacağı henüz bilinmiyor. Tasarımıyla, düşük bir fiyatla sunulacağı düşünülen cihaz, 1 GB RAM'e ve 8 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Nokia 1, kutudan, Google'ın giriş seviyesi cihazlar için geliştirdiği Android Go Edition sürümüyle çıkacak. Her iki cihazın da, yakın zamanda düzenlenecek olan MWC 2018'de tanıtılması bekleniyor.