İşte karşınızda HTC U12! Özellikleri nasıl?

Tayvan'da gerçekleşen etkinlikte 5G teknolojisi ile gelecek yıllarda mobil internetin hangi seviyeye ulaşacağı hakkında bilgiler verildi. Etkinlikte HTC U12'nin donanım özellikleri hakkında bilgiler verilmedi. Ama telefonun ön tarafının HTC U11'e göre daha kavisli bir yapıda olduğu görülüyor. 18:9 boyutuna sahip olan cihaz, şirketin bu güne kadar satışa sunduğu diğer modellere göre oldukça ince bir tasarıma sahip.

Etkinlikte telefon hakkında en dikkat çeken nokta ise SpeedTest sonuçları oldu. Sonuçlarda HTC U12'nin kullanıcılara 809.58 Mbps indirme hızı ve LTE+ ile 49.87 Mbps yükleme hızı sağladığı görülüyor. Son çıkan sızıntılara göre telefonun işlemcisinin Snapdragon 845 olması bekleniyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geleceği düşünülen telefonun diğer teknik özellikleri hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.