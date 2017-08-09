İşte karşınızda görüntüleriyle LG V30

IFA 2017'den önce LG V30 hakkında pek bir bilgi edinmeyi beklemiyorduk, ancak yeni sızan promosyon içeriği bekleyenleri yine de şaşırtmayı başardı. Joseph Gordon-Levitt'e ait HitRecord şirketiyle birlikte çalışan LG, yeni telefonunun kamerasını ve onun yeni özelliklerini tanıtmaya hazırlanıyordu. Droid Life'ın fark ettiği, kazara açık şekilde yayınlanan videolarda LG V30'un önü ve arkası tüm detaylarıyla görülebiliyor. İstenmeden yayınlanan promosyon videoları şu an genel erişime kapatılmış durumda.

Görüntülere bakılırsa telefon LG G6'e oldukça benziyor; ince çerçeveler, uzun 18:9 en/boy oranına sahip ekran ve çift lensli kamera sistemi. G6'nın daha büyük bir sürümü gibi görünen telefon V-serisine ait telefonlara pek de benzemiyor.





V değil de, daha çok G

LG V10 ve LG V20, şirketin deneysel telefonları olarak biliniyor. LG, bu seride, ana amrail gemisi serisinde olmayan çift lens ve çift ekran gibi özelliklerin yanında, sökülebilir pil ve microSD desteğini test etmişti.

LG V30'un bu özelliklerden hangilerine sahip olmayacağını bilmiyoruz, ancak yeni telefonun serinin izinden gitmiyor olması ve ikinci bir ekrana sahip olmaması bazıları için hayal kırıklığına sebep olabilir. LG, iki ekranlı telefonlar piyasasında yalnız değil, bu yüzden marka yeni telefonunda daha önce denenmemiş ve rekabeti sarsacak başka bir özelliği olabilir.

V30'un OLED bir ekrana sahip olacağını zaten biliyoruz, telefon bu sayede Google Daydream için de uyumlu da olabilir. Resmi bir açıklama yapılana kadar yeni sızıntılar için bekliyor olacağız.