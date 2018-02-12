İşte İzmit’li yeni i20



Hyundai Assan tarafından 100 milyon doların üzerinde bir yatırımla ilk kez 2010 yılında İzmit’te üretilmeye başlanan ilk nesil i20, 2012 yılında önemli bir makyaj operasyonu geçirmişti. 2014 yılında yine İzmit’te şu anki jenerasyonu olan ikinci nesli üretilmeye başlanan i20 şimdi yine makyaj operasyonuyla karşımıza çıkıyor. Sis farları ve ön ızgarası yenilenen i20’nin mart ayında kapılarını açacak Cenevre otomobil fuarında sergilenmeyeceği, mayıs ayından sonra yüzünü resmi olarak göstereceği gelen haberler arasında.

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