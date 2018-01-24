İşte İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler – Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası’nda planlı yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ve AYEDAŞ, İstanbul'da yapılacak olan elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin listesini paylaştı. Peki, İstanbul'da hangi ilçeler ve hangi mahalleler elektrik kesintisi yaşayacak? Elektrikler ne zaman gelecek?
- ŞİRİNTEPE Mh., AKAN YILDIZ ÇIKMAZI Sk., AKAN YILDIZ Sk., ALKAN ÇIKMAZI Sk., ALKAN Sk., AÇELYA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10698-9012 ilgili deparı)
- MAHMUTBEY Mh., HALKALI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10748-31780)
- GÜNEŞLİ Mh., ÇAMLICA Sk., ÇINAR Sk., DEVEKALDIRIMI Cd., BAĞLAR Sk., MAHMUTBEY Mh., DEVEKALDIRIMI Cd., DİVAN Sk., GÜLDEN Sk., GÜZEL Sk., GÜZİDE Sk., HALKALI Cd., KATİP Sk., PANTER Sk., SİTELER Sk., TAN Sk., UZUNLAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10749-31518)
- FULYA Mh., MEVLÜT PEHLİVAN YANI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10775-3961)
- GAYRETTEPE Mh., GÖNENOĞLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10776-3388)
- GAYRETTEPE Mh., VEFABAYIRI Sk., GÖNENOĞLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10777-3563)
- MERKEZ Mh., AYDINLAR Sk., BAHAR Sk., BAĞ Sk., İKBAL Sk., SOĞANLI Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10795-192)
- MERKEZ Mh., 7. Sk., 7/2. Sk., 7/4. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10804-18559-18555)
- TUNA Mh., 676. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10766-18297)
- EMNiYETTEPE Mh., BUSE Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., NECATİ MOLDER Cd., 2.PARK Sk., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10828-29332 TM)
- CUMHURİYET Mh., BAĞLAR Cd., MARMARA Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10831-25185)
- EMNiYETTEPE Mh., 1.TULUMBA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10834-28432 tm)
- ESENTEPE Mh., 2902. Sk., 2901. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10783-28507 TM)
- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 01:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10792-2030)
- MERKEZ Mh., NAMIK KEMAL Cd., FATİH Sk., MARMARA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10806-21046)
- YEŞİLKENT Mh., G-124 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10821-20673 DP:1)
- YEŞİLKENT Mh., G-119 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10822-20891 DP:11)
- YEŞİLKENT Mh., G-161 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10812-20539 dp:1)
- YEŞİLPINAR Mh., ADNAN MENDERES Cd., 1.GÜL Sk., 1.IŞIL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10826-28306 tm)
- MERKEZ Mh., BAHÇE Sk., GÜNAY Sk., SELAMET Sk., ŞEHİT BARBAROS YALÇIN Sk., HAMİDİYE Mh., BİLGİ Sk., FERMAN Cd., SANCAK Sk., SEVGİ Sk., SÖYLER Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:50-10:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10850-9005 TM)
- GÜRSEL Mh., KAĞITHANE Cd., FESTİVAL Sk., IŞIKLI Sk., IŞIKLI ÇIKMAZI Sk., SERKAN Sk., SEREN Sk., SEVİLEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:30-19:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10852-9358)
- HAMİDİYE Mh., ANADOLU Cd., CENDERE Cd., RUMELİ Cd., BAŞAK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:40-15:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10851-9320)
- KESTANELİK Mh., OKLALI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10865-23532 23468 23213 23274 23447 23147 23650 23671 23622 23212 23066 23682 23183 23505 23363 23362)
- ZUHURATBABA Mh., ZÜMRÜT EVLER Sk., İNCİRLİ Cd., BAKIR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10869-1128)
- GÜMÜŞPALA Mh., ALEV ÇIKMAZI Sk., ALSANCAK Sk., ARI Sk., ASKER Sk., ASRİ Sk., ATELYE Sk., ATLI Sk., AYVACI Sk., AZİM Sk., BARIŞ Sk., BAŞARAN Sk., BEKAR Sk., BİÇER Sk., CANDAN Sk., ÇAPARİ Sk., ÇIRA Sk., ÇİROZ Sk., ÇOBAN SUYU Sk., COŞKUN Sk., ÇUKURÇEŞME Sk., ÇAMLIK Sk., ÇEVRE Sk., ÇIKMAZ Sk., ÇİÇEK Sk., DALBASTI Sk., DALTABAN Sk., DAMAT Sk., DAMATAŞI Sk., DEĞİRMEN Sk., DEMİRÖREN Sk., DİK Sk., E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI) Cd., EDALI ÇIKMAZI Sk., ELİFOĞLU Sk., FENER ÇIKMAZI Sk., GALİP Sk., GAMZE Sk., GAYRETLİ Sk., GELİN Sk., GEZEGEN Sk., GÖRÜMCE Sk., GÜLİZAR Sk., GÜMÜŞ Sk., GÜMÜŞPALA Cd., GÜZELBAKAN Sk., GÜLSEREN ALTUNER Sk., HACIBEY Sk., HACIKADIN Sk., HACIŞERİF Sk., HANDAN Sk., HANEDAN Sk., HATUN Sk., HAZİNE Sk., HÜSEYİN ÖZKAN Sk., İDARE Sk., İNCEBEL Sk., İNCEBEY Sk., İNCİ Sk., İPEK Sk., İSKECE Cd., KADER Sk., KARAKAŞ Sk., KARAYOLLARI Cd., KASAP AHMET Sk., KILIÇ Sk., KIRMIZI FENER Sk., KISMET Sk., LEVAZIM Sk., MANOLYA Sk., MELİK HANIM Sk., MERCAN Sk., MESUT Sk., MİCAN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10875-21305,21158,21280,21586,21084,20977,21048,21049)
- ALİPAŞA Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., ITRİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10886-26238)
- ALİPAŞA Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., MİHİR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10887-26284)
- HÜRRİYET Mh., İSPİR Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10888-25279)
- BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10892-25841-25024-26005-25025-25191-26379-25086-25775-25987)
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
PENDİK - 09:00 - 13:30 saat aralığında
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SANAYİ
Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SANAYİ
Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: EMEK
Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: MAHSUS
ŞİLE - 09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: DOĞANCILI
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: AKMAN
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: MEŞELİK
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ÇUKURBOSTAN
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KARŞI DEĞİRMEN
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: DOĞANCILI
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: MEDENİYET
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: GÜVENCE
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: OKUL ÖNÜ
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KESTANELİK
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: DUYGULU
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: OZANTEPE
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: TAŞLIYOL
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ÇİĞTANESİ
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KOCATEPE
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KONAKDAĞ
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: YÜREKLİ
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ESATBEY
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: GÜLÜBOL
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ANAYOL
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: SAHİLBOYU
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: İSKELE BOYU
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KURŞUN
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ÖZGÜRLÜK
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: HÜNKAR
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ÇEŞMELİK
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ONURLU
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: BALÖREN
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KAYAKENT
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KUYU ÖNÜ
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: DEĞİRMENTAŞI
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ÖZDİLEK
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: MENEKŞELİ
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: CAMİÖNÜ
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: SEDEFLİ
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: GÜLLÜK
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: YILDIZ GEÇİDİ
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: GÜZELCE
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ULUCANLAR
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: YARINLAR
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: SAFİR
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KARDEŞLER
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: SEZGİN
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KEMAL BABA
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: TARIKBEY
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ALTAN REİS
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: OLCAY
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: SAYGILI
Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: GELECEK
Mahalle: KARAKİRAZ
Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: GÜÇLÜ
Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ERDOĞAN
Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ESRA
Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: KANUNİ
Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: LEVENT
Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ÇABA
Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: BUSE
Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: GÜLİN
Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: DİDEM
Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ERGUN
Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: KARAKİRAZ
Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: MİZAH
Mahalle: KURNA
Mahalle: KURNA - Sokak: ALPARSLAN
Mahalle: KURNA - Sokak: KURNA
Mahalle: KURNA - Sokak: ÇELİK
Mahalle: KURNA - Sokak: TÜRKSOY
Mahalle: KURNA - Sokak: SERİK
Mahalle: KURNA - Sokak: SADABAD
Mahalle: KURNA - Sokak: BABACAN
Mahalle: KURNA - Sokak: CENGİZ
Mahalle: KURNA - Sokak: GÖKNUR
Mahalle: KURNA - Sokak: ULUÇ ALİ REİS
Mahalle: SAHİLKÖY
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ZAMANE
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKPINAR
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İSTANBUL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TULUMBA
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HUZURLU
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: CANTÜRK
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MANYAS
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SARIGÖL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GELİŞİM
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ULUPINAR
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BADE
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KALBUR
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SÖĞÜTLÜDERE
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MAVİ BONCUK
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SARIKIŞLA
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TANYERİ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLİZAR
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: UZMAN
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÖZEN
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: FİRDEVS
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜRSU
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DÜZENLİ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKHİSAR
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SÖĞÜTLÜ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLSUYU
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARAHİSAR
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜNBATIMI
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: UĞURBÖCEĞİ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇUKURTARLA
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÖRKEMLİ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HARMANDALI
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇAKMAK
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KAYIKÇI
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KUMSAL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: CAMGÖZ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÖKTEPE
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MAKUL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: EBRULİ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KİLİM
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TAŞOLUK
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARABULUT
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DİKYOKUŞ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MİRAS
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLÜMSE
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İMKAN
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HEDEF
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KIRMIZIGÜL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARAGÜL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ASIM
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DAHİ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HAŞMETLİ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YENİLİK
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DÖRTYOL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SELÇUK
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YEŞİLKÖŞK
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: IŞILAY
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MENEKŞE BAHÇESİ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ERGUVAN BAHÇESİ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÖZGÜL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARATAŞ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KUZGUNCUK
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLKURUSU
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇİÇEKTARLASI
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: RÜZGARGÜLÜ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SOĞUKPINAR
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KANAL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SAHİLKÖY
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SUDAMLASI
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KADİFE
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AÇELYA BAHÇESİ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KADIRGA
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKASYA DAĞI
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ASLIHAN
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇAĞRIŞIM
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YONCALI
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ZAKKUMLU
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AŞİYAN
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KABAYEL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KALECİK
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GONCABAYIRI
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: NEVBAHAR
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SEHERYELİ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KOZALI
ÜMRANİYE - 09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ABANT
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ABİDE