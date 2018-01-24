İşte İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler – Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası’nda planlı yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ve AYEDAŞ, İstanbul'da yapılacak olan elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin listesini paylaştı. Peki, İstanbul'da hangi ilçeler ve hangi mahalleler elektrik kesintisi yaşayacak? Elektrikler ne zaman gelecek?

- ŞİRİNTEPE Mh., AKAN YILDIZ ÇIKMAZI Sk., AKAN YILDIZ Sk., ALKAN ÇIKMAZI Sk., ALKAN Sk., AÇELYA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10698-9012 ilgili deparı)

- MAHMUTBEY Mh., HALKALI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10748-31780)

- GÜNEŞLİ Mh., ÇAMLICA Sk., ÇINAR Sk., DEVEKALDIRIMI Cd., BAĞLAR Sk., MAHMUTBEY Mh., DEVEKALDIRIMI Cd., DİVAN Sk., GÜLDEN Sk., GÜZEL Sk., GÜZİDE Sk., HALKALI Cd., KATİP Sk., PANTER Sk., SİTELER Sk., TAN Sk., UZUNLAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10749-31518)

- FULYA Mh., MEVLÜT PEHLİVAN YANI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10775-3961)

- GAYRETTEPE Mh., GÖNENOĞLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10776-3388)

- GAYRETTEPE Mh., VEFABAYIRI Sk., GÖNENOĞLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10777-3563)

- MERKEZ Mh., AYDINLAR Sk., BAHAR Sk., BAĞ Sk., İKBAL Sk., SOĞANLI Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10795-192)

- MERKEZ Mh., 7. Sk., 7/2. Sk., 7/4. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10804-18559-18555)

- TUNA Mh., 676. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10766-18297)

- EMNiYETTEPE Mh., BUSE Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., NECATİ MOLDER Cd., 2.PARK Sk., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10828-29332 TM)

- CUMHURİYET Mh., BAĞLAR Cd., MARMARA Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10831-25185)

- EMNiYETTEPE Mh., 1.TULUMBA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10834-28432 tm)

- ESENTEPE Mh., 2902. Sk., 2901. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10783-28507 TM)

- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 01:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10792-2030)

- MERKEZ Mh., NAMIK KEMAL Cd., FATİH Sk., MARMARA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10806-21046)

- YEŞİLKENT Mh., G-124 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10821-20673 DP:1)

- YEŞİLKENT Mh., G-119 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10822-20891 DP:11)

- YEŞİLKENT Mh., G-161 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10812-20539 dp:1)

- YEŞİLPINAR Mh., ADNAN MENDERES Cd., 1.GÜL Sk., 1.IŞIL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10826-28306 tm)

- MERKEZ Mh., BAHÇE Sk., GÜNAY Sk., SELAMET Sk., ŞEHİT BARBAROS YALÇIN Sk., HAMİDİYE Mh., BİLGİ Sk., FERMAN Cd., SANCAK Sk., SEVGİ Sk., SÖYLER Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:50-10:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10850-9005 TM)

- GÜRSEL Mh., KAĞITHANE Cd., FESTİVAL Sk., IŞIKLI Sk., IŞIKLI ÇIKMAZI Sk., SERKAN Sk., SEREN Sk., SEVİLEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:30-19:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10852-9358)

- HAMİDİYE Mh., ANADOLU Cd., CENDERE Cd., RUMELİ Cd., BAŞAK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:40-15:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10851-9320)

- KESTANELİK Mh., OKLALI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10865-23532 23468 23213 23274 23447 23147 23650 23671 23622 23212 23066 23682 23183 23505 23363 23362)

- ZUHURATBABA Mh., ZÜMRÜT EVLER Sk., İNCİRLİ Cd., BAKIR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10869-1128)

- GÜMÜŞPALA Mh., ALEV ÇIKMAZI Sk., ALSANCAK Sk., ARI Sk., ASKER Sk., ASRİ Sk., ATELYE Sk., ATLI Sk., AYVACI Sk., AZİM Sk., BARIŞ Sk., BAŞARAN Sk., BEKAR Sk., BİÇER Sk., CANDAN Sk., ÇAPARİ Sk., ÇIRA Sk., ÇİROZ Sk., ÇOBAN SUYU Sk., COŞKUN Sk., ÇUKURÇEŞME Sk., ÇAMLIK Sk., ÇEVRE Sk., ÇIKMAZ Sk., ÇİÇEK Sk., DALBASTI Sk., DALTABAN Sk., DAMAT Sk., DAMATAŞI Sk., DEĞİRMEN Sk., DEMİRÖREN Sk., DİK Sk., E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI) Cd., EDALI ÇIKMAZI Sk., ELİFOĞLU Sk., FENER ÇIKMAZI Sk., GALİP Sk., GAMZE Sk., GAYRETLİ Sk., GELİN Sk., GEZEGEN Sk., GÖRÜMCE Sk., GÜLİZAR Sk., GÜMÜŞ Sk., GÜMÜŞPALA Cd., GÜZELBAKAN Sk., GÜLSEREN ALTUNER Sk., HACIBEY Sk., HACIKADIN Sk., HACIŞERİF Sk., HANDAN Sk., HANEDAN Sk., HATUN Sk., HAZİNE Sk., HÜSEYİN ÖZKAN Sk., İDARE Sk., İNCEBEL Sk., İNCEBEY Sk., İNCİ Sk., İPEK Sk., İSKECE Cd., KADER Sk., KARAKAŞ Sk., KARAYOLLARI Cd., KASAP AHMET Sk., KILIÇ Sk., KIRMIZI FENER Sk., KISMET Sk., LEVAZIM Sk., MANOLYA Sk., MELİK HANIM Sk., MERCAN Sk., MESUT Sk., MİCAN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10875-21305,21158,21280,21586,21084,20977,21048,21049)

- ALİPAŞA Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., ITRİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10886-26238)

- ALİPAŞA Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., MİHİR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10887-26284)

- HÜRRİYET Mh., İSPİR Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10888-25279)

- BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10892-25841-25024-26005-25025-25191-26379-25086-25775-25987)

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

PENDİK - 09:00 - 13:30 saat aralığında

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SANAYİ

Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SANAYİ

Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: EMEK

Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: MAHSUS

ŞİLE - 09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: DOĞANCILI

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: AKMAN

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: MEŞELİK

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ÇUKURBOSTAN

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KARŞI DEĞİRMEN

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: DOĞANCILI

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: MEDENİYET

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: GÜVENCE

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: OKUL ÖNÜ

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KESTANELİK

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: DUYGULU

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: OZANTEPE

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: TAŞLIYOL

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ÇİĞTANESİ

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KOCATEPE

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KONAKDAĞ

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: YÜREKLİ

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ESATBEY

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: GÜLÜBOL

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ANAYOL

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: SAHİLBOYU

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: İSKELE BOYU

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KURŞUN

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ÖZGÜRLÜK

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: HÜNKAR

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ÇEŞMELİK

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ONURLU

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: BALÖREN

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KAYAKENT

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KUYU ÖNÜ

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: DEĞİRMENTAŞI

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ÖZDİLEK

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: MENEKŞELİ

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: CAMİÖNÜ

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: SEDEFLİ

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: GÜLLÜK

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: YILDIZ GEÇİDİ

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: GÜZELCE

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ULUCANLAR

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: YARINLAR

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: SAFİR

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KARDEŞLER

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: SEZGİN

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KEMAL BABA

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: TARIKBEY

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ALTAN REİS

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: OLCAY

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: SAYGILI

Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: GELECEK

Mahalle: KARAKİRAZ

Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: GÜÇLÜ

Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ERDOĞAN

Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ESRA

Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: KANUNİ

Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: LEVENT

Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ÇABA

Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: BUSE

Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: GÜLİN

Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: DİDEM

Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ERGUN

Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: KARAKİRAZ

Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: MİZAH

Mahalle: KURNA

Mahalle: KURNA - Sokak: ALPARSLAN

Mahalle: KURNA - Sokak: KURNA

Mahalle: KURNA - Sokak: ÇELİK

Mahalle: KURNA - Sokak: TÜRKSOY

Mahalle: KURNA - Sokak: SERİK

Mahalle: KURNA - Sokak: SADABAD

Mahalle: KURNA - Sokak: BABACAN

Mahalle: KURNA - Sokak: CENGİZ

Mahalle: KURNA - Sokak: GÖKNUR

Mahalle: KURNA - Sokak: ULUÇ ALİ REİS

Mahalle: SAHİLKÖY

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ZAMANE

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKPINAR

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İSTANBUL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TULUMBA

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HUZURLU

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: CANTÜRK

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MANYAS

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SARIGÖL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GELİŞİM

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ULUPINAR

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BADE

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KALBUR

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SÖĞÜTLÜDERE

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MAVİ BONCUK

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SARIKIŞLA

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TANYERİ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLİZAR

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: UZMAN

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÖZEN

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: FİRDEVS

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜRSU

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DÜZENLİ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKHİSAR

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SÖĞÜTLÜ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLSUYU

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARAHİSAR

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜNBATIMI

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: UĞURBÖCEĞİ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇUKURTARLA

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÖRKEMLİ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HARMANDALI

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇAKMAK

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KAYIKÇI

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KUMSAL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: CAMGÖZ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÖKTEPE

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MAKUL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: EBRULİ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KİLİM

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TAŞOLUK

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARABULUT

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DİKYOKUŞ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MİRAS

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLÜMSE

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İMKAN

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HEDEF

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KIRMIZIGÜL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARAGÜL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ASIM

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DAHİ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HAŞMETLİ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YENİLİK

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DÖRTYOL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SELÇUK

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YEŞİLKÖŞK

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: IŞILAY

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MENEKŞE BAHÇESİ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ERGUVAN BAHÇESİ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÖZGÜL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARATAŞ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KUZGUNCUK

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLKURUSU

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇİÇEKTARLASI

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: RÜZGARGÜLÜ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SOĞUKPINAR

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KANAL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SAHİLKÖY

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SUDAMLASI

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KADİFE

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AÇELYA BAHÇESİ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KADIRGA

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKASYA DAĞI

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ASLIHAN

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇAĞRIŞIM

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YONCALI

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ZAKKUMLU

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AŞİYAN

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KABAYEL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KALECİK

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GONCABAYIRI

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: NEVBAHAR

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SEHERYELİ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KOZALI

ÜMRANİYE - 09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ABANT

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ABİDE