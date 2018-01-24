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    İşte İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler – Elektrikler ne zaman gelecek?

    Hürriyet Haber
    24.01.2018 - 10:31 | Son Güncelleme:

    İstanbul’dan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. . Peki, İstanbul'un hangi ilçeleri ve hangi mahalleleri bu kesintiden etkilenecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi!

    İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası’nda planlı yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ve AYEDAŞ, İstanbul'da yapılacak olan elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin listesini paylaştı. Peki, İstanbul'da hangi ilçeler ve hangi mahalleler elektrik kesintisi yaşayacak? Elektrikler ne zaman gelecek?

    - ŞİRİNTEPE Mh., AKAN YILDIZ ÇIKMAZI Sk., AKAN YILDIZ Sk., ALKAN ÇIKMAZI Sk., ALKAN Sk., AÇELYA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10698-9012 ilgili deparı)

    - MAHMUTBEY Mh., HALKALI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10748-31780)

    - GÜNEŞLİ Mh., ÇAMLICA Sk., ÇINAR Sk., DEVEKALDIRIMI Cd., BAĞLAR Sk., MAHMUTBEY Mh., DEVEKALDIRIMI Cd., DİVAN Sk., GÜLDEN Sk., GÜZEL Sk., GÜZİDE Sk., HALKALI Cd., KATİP Sk., PANTER Sk., SİTELER Sk., TAN Sk., UZUNLAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10749-31518)

    - FULYA Mh., MEVLÜT PEHLİVAN YANI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10775-3961)

    - GAYRETTEPE Mh., GÖNENOĞLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10776-3388)

    - GAYRETTEPE Mh., VEFABAYIRI Sk., GÖNENOĞLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10777-3563)

    - MERKEZ Mh., AYDINLAR Sk., BAHAR Sk., BAĞ Sk., İKBAL Sk., SOĞANLI Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10795-192)

    - MERKEZ Mh., 7. Sk., 7/2. Sk., 7/4. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10804-18559-18555)

    - TUNA Mh., 676. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10766-18297)

    - EMNiYETTEPE Mh., BUSE Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., NECATİ MOLDER Cd., 2.PARK Sk., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10828-29332 TM)

    - CUMHURİYET Mh., BAĞLAR Cd., MARMARA Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10831-25185)

    - EMNiYETTEPE Mh., 1.TULUMBA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10834-28432 tm)

    - ESENTEPE Mh., 2902. Sk., 2901. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10783-28507 TM)

    - KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 01:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10792-2030)

    - MERKEZ Mh., NAMIK KEMAL Cd., FATİH Sk., MARMARA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10806-21046)

    - YEŞİLKENT Mh., G-124 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10821-20673 DP:1)

    - YEŞİLKENT Mh., G-119 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10822-20891 DP:11)

    - YEŞİLKENT Mh., G-161 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10812-20539 dp:1)

    - YEŞİLPINAR Mh., ADNAN MENDERES Cd., 1.GÜL Sk., 1.IŞIL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10826-28306 tm)

    - MERKEZ Mh., BAHÇE Sk., GÜNAY Sk., SELAMET Sk., ŞEHİT BARBAROS YALÇIN Sk., HAMİDİYE Mh., BİLGİ Sk., FERMAN Cd., SANCAK Sk., SEVGİ Sk., SÖYLER Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:50-10:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10850-9005 TM)

    - GÜRSEL Mh., KAĞITHANE Cd., FESTİVAL Sk., IŞIKLI Sk., IŞIKLI ÇIKMAZI Sk., SERKAN Sk., SEREN Sk., SEVİLEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:30-19:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10852-9358)

    - HAMİDİYE Mh., ANADOLU Cd., CENDERE Cd., RUMELİ Cd., BAŞAK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:40-15:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10851-9320)

    - KESTANELİK Mh., OKLALI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10865-23532 23468 23213 23274 23447 23147 23650 23671 23622 23212 23066 23682 23183 23505 23363 23362)

    - ZUHURATBABA Mh., ZÜMRÜT EVLER Sk., İNCİRLİ Cd., BAKIR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10869-1128)

    - GÜMÜŞPALA Mh., ALEV ÇIKMAZI Sk., ALSANCAK Sk., ARI Sk., ASKER Sk., ASRİ Sk., ATELYE Sk., ATLI Sk., AYVACI Sk., AZİM Sk., BARIŞ Sk., BAŞARAN Sk., BEKAR Sk., BİÇER Sk., CANDAN Sk., ÇAPARİ Sk., ÇIRA Sk., ÇİROZ Sk., ÇOBAN SUYU Sk., COŞKUN Sk., ÇUKURÇEŞME Sk., ÇAMLIK Sk., ÇEVRE Sk., ÇIKMAZ Sk., ÇİÇEK Sk., DALBASTI Sk., DALTABAN Sk., DAMAT Sk., DAMATAŞI Sk., DEĞİRMEN Sk., DEMİRÖREN Sk., DİK Sk., E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI) Cd., EDALI ÇIKMAZI Sk., ELİFOĞLU Sk., FENER ÇIKMAZI Sk., GALİP Sk., GAMZE Sk., GAYRETLİ Sk., GELİN Sk., GEZEGEN Sk., GÖRÜMCE Sk., GÜLİZAR Sk., GÜMÜŞ Sk., GÜMÜŞPALA Cd., GÜZELBAKAN Sk., GÜLSEREN ALTUNER Sk., HACIBEY Sk., HACIKADIN Sk., HACIŞERİF Sk., HANDAN Sk., HANEDAN Sk., HATUN Sk., HAZİNE Sk., HÜSEYİN ÖZKAN Sk., İDARE Sk., İNCEBEL Sk., İNCEBEY Sk., İNCİ Sk., İPEK Sk., İSKECE Cd., KADER Sk., KARAKAŞ Sk., KARAYOLLARI Cd., KASAP AHMET Sk., KILIÇ Sk., KIRMIZI FENER Sk., KISMET Sk., LEVAZIM Sk., MANOLYA Sk., MELİK HANIM Sk., MERCAN Sk., MESUT Sk., MİCAN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10875-21305,21158,21280,21586,21084,20977,21048,21049)

    - ALİPAŞA Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., ITRİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10886-26238)

    - ALİPAŞA Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., MİHİR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10887-26284)

    - HÜRRİYET Mh., İSPİR Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10888-25279)

    - BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10892-25841-25024-26005-25025-25191-26379-25086-25775-25987)

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

    PENDİK - 09:00 - 13:30 saat aralığında    

    Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SANAYİ

    Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SANAYİ

    Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: EMEK

    Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: MAHSUS

    ŞİLE - 09:00 - 17:00 saat aralığında           

    Mahalle: DOĞANCILI

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: AKMAN

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: MEŞELİK

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ÇUKURBOSTAN

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KARŞI DEĞİRMEN

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: DOĞANCILI

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: MEDENİYET

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: GÜVENCE

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: OKUL ÖNÜ

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KESTANELİK

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: DUYGULU

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: OZANTEPE

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: TAŞLIYOL

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ÇİĞTANESİ

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KOCATEPE

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KONAKDAĞ

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: YÜREKLİ

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ESATBEY

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: GÜLÜBOL

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ANAYOL

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: SAHİLBOYU

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: İSKELE BOYU

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KURŞUN

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ÖZGÜRLÜK

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: HÜNKAR

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ÇEŞMELİK

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ONURLU

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: BALÖREN

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KAYAKENT

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KUYU ÖNÜ

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: DEĞİRMENTAŞI

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ÖZDİLEK

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: MENEKŞELİ

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: CAMİÖNÜ

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: SEDEFLİ

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: GÜLLÜK

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: YILDIZ GEÇİDİ

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: GÜZELCE

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ULUCANLAR

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: YARINLAR

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: SAFİR

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KARDEŞLER

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: SEZGİN

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KEMAL BABA

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: TARIKBEY

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ALTAN REİS

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: OLCAY

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: SAYGILI

    Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: GELECEK

    Mahalle: KARAKİRAZ

    Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: GÜÇLÜ

    Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ERDOĞAN

    Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ESRA

    Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: KANUNİ

    Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: LEVENT

    Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ÇABA

    Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: BUSE

    Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: GÜLİN

    Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: DİDEM

    Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ERGUN

    Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: KARAKİRAZ

    Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: MİZAH

    Mahalle: KURNA

    Mahalle: KURNA - Sokak: ALPARSLAN

    Mahalle: KURNA - Sokak: KURNA

    Mahalle: KURNA - Sokak: ÇELİK

    Mahalle: KURNA - Sokak: TÜRKSOY

    Mahalle: KURNA - Sokak: SERİK

    Mahalle: KURNA - Sokak: SADABAD

    Mahalle: KURNA - Sokak: BABACAN

    Mahalle: KURNA - Sokak: CENGİZ

    Mahalle: KURNA - Sokak: GÖKNUR

    Mahalle: KURNA - Sokak: ULUÇ ALİ REİS

    Mahalle: SAHİLKÖY

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ZAMANE

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKPINAR

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İSTANBUL

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TULUMBA

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HUZURLU

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: CANTÜRK

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MANYAS

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SARIGÖL

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GELİŞİM

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ULUPINAR

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BADE

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KALBUR

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SÖĞÜTLÜDERE

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MAVİ BONCUK

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SARIKIŞLA

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TANYERİ

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLİZAR

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: UZMAN

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÖZEN

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: FİRDEVS

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜRSU

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DÜZENLİ

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKHİSAR

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SÖĞÜTLÜ

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLSUYU

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARAHİSAR

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜNBATIMI

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: UĞURBÖCEĞİ

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇUKURTARLA

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÖRKEMLİ

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HARMANDALI

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇAKMAK

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KAYIKÇI

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KUMSAL

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: CAMGÖZ

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÖKTEPE

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MAKUL

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: EBRULİ

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KİLİM

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TAŞOLUK

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARABULUT

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DİKYOKUŞ

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MİRAS

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLÜMSE

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İMKAN

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HEDEF

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KIRMIZIGÜL

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARAGÜL

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ASIM

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DAHİ

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HAŞMETLİ

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YENİLİK

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DÖRTYOL

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SELÇUK

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YEŞİLKÖŞK

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: IŞILAY

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MENEKŞE BAHÇESİ

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ERGUVAN BAHÇESİ

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÖZGÜL

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARATAŞ

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KUZGUNCUK

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLKURUSU

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇİÇEKTARLASI

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: RÜZGARGÜLÜ

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SOĞUKPINAR

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KANAL

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SAHİLKÖY

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SUDAMLASI

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KADİFE

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AÇELYA BAHÇESİ

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KADIRGA

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKASYA DAĞI

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ASLIHAN

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇAĞRIŞIM

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YONCALI

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ZAKKUMLU

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AŞİYAN

    Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KABAYEL

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    Etiketler: istanbul elektrik kesintisi , son dakika
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