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    Yolda yürüyen kadına yumruk atmıştı... İşte istenen ceza!

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    23.10.2017 - 12:13 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ataşehir'de yolda yürüyen başörtülü kadına önce omuz atıp ardından yumrukla vurarak darp eden tıp fakültesi öğrencisi Hakan Dündar hakkında, "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

    Ataşehir’de, yolda yürüyen Aycan Ç.’e omuz attıktan sonra, kadının tepki göstermesi üzerine yumrukla saldıran ve çıkartıldığı adliyede tutuklanan Hakan Dündar hakkında, ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Yolda yürüyen kadına yumruk atmıştı... İşte istenen ceza
    Ataşehir’de 29 Eylül’de meydana gelen olayda, yolda yürüyen Aycan Ç. isimli kadın, yanından geçerken kendisine çarpan Hakan Dündar’ı uyarması üzerine, geriye dönen Dündar’ın yumruklu saldırısına uğradı. Hakan Dündar yumrukla saldırının ardından olay yerinden ayrılırken, Aycan Ç. ise çevredeki vatandaşların yardımı ile yerden kaldırıldı.

    Kadının şikayeti üzerine kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen ve okuduğu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 3. sınıfta dondurduğu ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen saldırgan Hakan Dündar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hakan Dündar, emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Ekim tarihinde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Dündar, tutuklama istemiyle Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakan Dündar buradaki ifadesinde, “Olay olduğu için üzgünüm. Ben çok sert bir şekilde itmedim. Bayan zayıftı. Bayan bir an dengesini kaybedip düştü. Ciddi bir hareketim olmadı. Başka ekleyecek bir husus yoktur” dedi.

    Yolda yürüyen kadına yumruk atmıştı... İşte istenen ceza

    Hakan Dündar, üzerine atılı basit yaralama suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin (güvenlik kamera kayıtları, şüphelinin ikrarı, mağdurun bayanı ve teşhis tutanağı) bulunması, şüphelinin kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, mağdur üzerinde baskı kurma ihtimalini doğuran kuvvetli şüphe sebepleri bulunması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame düzenlendi. İddianamede, Hakan Dündar’ın üzerine atılı suçu işlediğini kabul ettiği, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından verilen raporda da, şüphelinin ceza ehliyetinin tam olduğunun belirtildiği anlatılarak, Hakan Dündar’ın ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından Hakan Dündar’ın yargılanmasına başlanacak.

     

    Etiketler: son durum , Son dakika , başörtülü kadına saldırı
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