İşte Irma İşte Harvey

IRMA ve Harvey kasırgaları Atlantik Okyanusu’nu etkisi altına almışken, ABD’de yaşayan ve 75 yıldır evli olan Irma ile Harvey çifti olan biteni şaşkınlıkla izliyor. Amerikan New York Times Gazetesi’nin haberinde, 93 yaşındaki Irma ve 104 yaşında olan Harvey Schluter çiftinin bu rastlantıya verdikleri tepki yer alıyor. Washington eyaletinin Spokane şehrinde yaşayan çift, ilk defa bir uçağı gördükleri anı, büyük bunalım yıllarını, Neil Armstrong’un Ay’a adım atmasını, ABD Başkanı John F. Kennedy’nin suikaste kurban gittiği günü hatırlasa da, hava olaylarının hayatlarını etkilediği bir anı bile hatırlayamıyor. Gazeteye konuşan Irma Schluter, isimlerinin bütün Amerikan televizyonlarında sabah akşam yer almasına şaşırdıklarını söylüyor: “Bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Harvey ve Irma... Bu nasıl ortaya çıktı.”

TARİHTE İLK VE TEK

Dünya Meteoroloji Organizasyonu, 1979 yılından beri Atlantik Okyanusu’nda görülen kasırgalara sırayla erkek ve kadın isimleri koyuyor. İsimleri içeren 6 büyük liste sırayla dönerken, ancak çok büyük olan ve yıkıcı etkilere yol açan kasırgaların adları emekliye ayrılıyor. İlk defa 1981’de bir kasırgaya Harvey ismi verilmiş; 2011 yılında ise yol açtığı etkiler yüzünden bir kasırga olarak Irene ismi emekliye ayrılmış, yerine Irma gelmişti. Harvey ve Irma kasırgalarının şimdiden yol açtıkları yıkıcı etkilere bakılırsa bu iki kasırganın beraber denk gelmesi tarihte bir daha olmayacak.

HİÇ KASIRGA GÖRMEDİLER

Sosyal medyada da Harvey ve Irma çiftinin hikayesi büyük ilgi uyandırdı. NBC’nin Beyaz Saray baş muhabiri Hallie Jackson da haberi paylaşanlardandı. Ancak hayatları boyunca çocuklara evlerini açmış olan çift, isimlerinin olumsuz olaylarla anılmasına üzülüyor. Şimdiye kadar hayatlarında hiç kasırga görmeyen çift, 1942’de evlendiklerinde Harvey berber olarak çalışıyordu. Ev kadını olan Irma ise evde yalnız olmaktan sıkılınca evlerini çocuklara açmaya karar vermişler. Hayatları boyunca fiziksel ya da zihinsel engelli 120 çocuğu evlerine aldıkları belirtiliyor. İki kasırganın yarattığı yıkıntıyı gören Irma ise “Ne yapmak gerektiğini bilmiyorum, hiç böyle bir durumda bulunmadım. Nasıl olduğunu bilmesem de sanırım insanlara yardım etmeye çalışırdım” diyor.

KARAYİPLER’İ YIKTI, ABD’YE GİDİYOR

Karayipler’de birçok adayı neredeyse yıkıp geçen ve en az 14 kişinin hayatını kaybettiği Irma Kasırgası’nın etkilerini asgariye indirmek için ABD’de önlem alınmaya başlandı. Irma Kasırgası saatte 285 kilometre hızla esen rüzgârlara yol açıyor ve şiddeti en üst seviye olan 5’inci kategoride değerlendiriliyor. Kasırganın Florida’ya yarın erken saatlerde ulaşması bekleniyor. Bu hava olayından önce Harvey Kasırgası Florida’nın batısındaki Teksas eyaletinin güneyinde etkili olmuştu. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb da, kasırganın Karayiplerde vurduğu St. Martin ve St.Barts adalarına 4 gün yetecek gıda yardımı gönderdiklerini belirterek, “Bu bir trajedi. Her iki adayı da yeniden inşa etmemiz gerekecek” dedi. St. Martin, Fransa ve Hollanda arasında bölünmüş durumda.