İşte iPhone X'in Türkiye fiyatları: Cepler çok yanacak çok!

ABD'de 999 dolardan 3 Kasım tarihinde satışa sunulacak olan iPhone X, en pahalı fiyatıyla geliyor. Haliyle bu fiyat artışının Türkiye'ye yansıması da kaçınılmaz. Apple.com.tr'de geçtiğimiz günlerde ilan edilen iPhone X fiyatları da biraz can sıkacak.



64 GB iPhone X'in fiyatı 6199 TL'lik satış fiyatıyla, 256 GB'lık sürümü isteyen ise 6799 TL'yi gözden çıkarması gerekecek.







iPHONE 8 VE iPHONE 8 PLUS 20 EKİM'DE TÜRKİYE'DE



Diğer yandan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus çok daha yakın bir tarihte, hatta 20 Ekim'de Türkiye'de tüketicilerle buluşuyor. iPhone X'in fiyatına bakmışken iPhone 8 fiyatlarına da göz atalım:



Mobil iletişim operatörlerinde yer alan bilgilere göre iPhone 8'in 64 GB'lık modeli 4 bin 149 TL, iPhone 8 Plus 64 GB 4 bin 699 TL'den başlıyor. iPhone 8'in 256 GB'lık modeli 4 bin 949 TL, iPhone 8 Plus'ın 256 GB'lık modeli ise 5 bin 499 TL'den satışa sunuluyor.