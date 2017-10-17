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    Haberler >Teknoloji>İşte iPhone X'in Türkiye fiyatları: Cepler çok yanacak çok!

    İşte iPhone X'in Türkiye fiyatları: Cepler çok yanacak çok!

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 09:58 | Son Güncelleme:

    iPhone X'in ne zaman Türkiye'ye geleceği henüz kesinleşmedi; ancak tahminler kasım ayı sonunu işaret ediyor. Fiyatlar ise geçtiğimiz günlerde belli oldu. iPhone X'in Türkiye fiyatı cepleri fena yakacağa benziyor.

    ABD'de 999 dolardan 3 Kasım tarihinde satışa sunulacak olan iPhone X, en pahalı fiyatıyla geliyor. Haliyle bu fiyat artışının Türkiye'ye yansıması da kaçınılmaz. Apple.com.tr'de geçtiğimiz günlerde ilan edilen iPhone X fiyatları da biraz can sıkacak.

    64 GB iPhone X'in fiyatı 6199 TL'lik satış fiyatıyla, 256 GB'lık sürümü isteyen ise 6799 TL'yi gözden çıkarması gerekecek. 

    İşte iPhone Xin Türkiye fiyatları: Cepler çok yanacak çok

    iPHONE 8 VE iPHONE 8 PLUS 20 EKİM'DE TÜRKİYE'DE

    Diğer yandan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus çok daha yakın bir tarihte, hatta 20 Ekim'de Türkiye'de tüketicilerle buluşuyor. iPhone X'in fiyatına bakmışken iPhone 8 fiyatlarına da göz atalım:

    Mobil iletişim operatörlerinde yer alan bilgilere göre iPhone 8'in 64 GB'lık modeli 4 bin 149 TL, iPhone 8 Plus 64 GB 4 bin 699 TL'den başlıyor. iPhone 8'in 256 GB'lık modeli 4 bin 949 TL, iPhone 8 Plus'ın 256 GB'lık modeli ise 5 bin 499 TL'den satışa sunuluyor.

    Etiketler: telefon , iphone x fiyat
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