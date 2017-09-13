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    İşte iPhone X'in hız performansı... Almadan önce okuyun!

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 11:48 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 11:48

    Sonunda, iPhone akıllı telefonun 10. yılına yakışır bir model olan iPhone X, Apple tarafından resmen tanıtıldı. Geekbench platformunda ortaya çıkan iPhone X performansı ise adeta dudak uçuklatıyor. Sızan benchmark sonuçları, cihazın MacBook hızına ulaştığını, Android telefonları ise solda sıfır bıraktığını gösteriyor.

    Geekbench kataloğuna dahil olan gizemli iPhone10,5 ciddi anlamda hızlı gözüküyor. iPhone X olduğu olduğuna kesin gözüyle bakılan cihaz tek çekirdek testinde 4095, çoklu çekirdek testinde ise 9959 puan elde etmiş durumda. iPhone 7 modelinin tek çekirdek testinde 1825, çoklu çekirdek testindeyse 3118 puan almış olduğunu da not olarak düşelim

    Karşılaştırma açısından şu an piyasadaki en güçlü Android akıllı telefonlara baktığımızda puanlar şu şekilde:
    İşte iPhone Xin hız performansı... Almadan önce okuyun
    - Samsung Galaxy S8 - 2024 tek çekirdek, 6279 çoklu çekirdek

    - OnePlus 5 - 1932 tek çekirdek, 6495 çoklu çekirdek

    - Huawei P10 - 1865 tek çekirdek, 5973 çoklu çekirdek 

    Hatta iPhone X, iPad Pro ve MacBook modelleriyle bile bazen yakın puanlar elde ederken bazen de daha yüksek puanlar elde etmiş.

    - iPad Pro 10.5 inç - 3558 tek çekirdek, 9133 çoklu çekirdek

    - MacBook Air (2017) - 3126 tek çekirdek, 5935 çoklu çekirdek

    - MacBook Pro 13 inç (2017 Core i5) - 4342 tek çekirdek, 9194 çoklu çekirdek

    2 + 4 şeklindeki (2 performans, 4 verimlilik) 6 çekirdekli A11 Bionic yonga setinden gücünü alan iPhone X daha iyisi çıkana kadar performans tahtının sahibi olarak öne çıkıyor. (shiftdelete)

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