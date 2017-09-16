İşte iPhone X'i en ucuza alabileceğiniz yer!

Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni iPhone modeli iPhone X geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Cupertino merkezli şirketin yeni kampüsünde bulunan Steve Jobstoplantı salonunda gerçekleşen sunuma ilgi her zamankinden fazlaydı.

Apple, iPhone 8’in fiyatını 699 dolar olarak duyururken, iPhoneX fiyatı ise 999 dolar olarak lanse edildi.

Elbette bu telefonun Amerika’daki satış fiyatı. Peki diğer bölgelerde iPhone fiyatları nasıl seyrediyor? İşte bazı ülkelerde iPhone X için öngörülen fiyatlar:





Listede Türkiye bulunmuyor. Fakat birçok Avrupa ülkesinde telefonun 1.159 euro karşılığında satıldığını hesaba katarsak, Türkiye'deki iPhone X fiyatının 6000 TL civarında olmasını beklemek sürpriz olmayacaktır.

Açıkçası şu anki euro kurundan bile hesap yaptığımızda ortaya 5000 TL’ye yakın bir meblağ çıkıyor. Bir de buna vergileri eklediğimizde çıkan fiyat biraz ürkütücü duruyor diyebiliriz.