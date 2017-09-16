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    İşte iPhone X'i en ucuza alabileceğiniz yer!

    Hürriyet Haber
    16.09.2017 - 21:45 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 21:45

    iPhone X henüz ülkemize gelmedi; ancak ABD fiyatını görenler Türkiye fiyatının 6 bin TL'den aşağı olmayacağını düşünüyor. Peki iPhone X hangi ülkede hangi fiyattan satılıyor?

    Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni iPhone modeli iPhone X geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Cupertino merkezli şirketin yeni kampüsünde bulunan Steve Jobstoplantı salonunda gerçekleşen sunuma ilgi her zamankinden fazlaydı.

    Apple, iPhone 8’in fiyatını 699 dolar olarak duyururken, iPhoneX fiyatı ise 999 dolar olarak lanse edildi.

    Elbette bu telefonun Amerika’daki satış fiyatı. Peki diğer bölgelerde iPhone fiyatları nasıl seyrediyor? İşte bazı ülkelerde iPhone X için öngörülen fiyatlar:

    İşte iPhone Xi en ucuza alabileceğiniz yer

    Listede Türkiye bulunmuyor. Fakat birçok Avrupa ülkesinde telefonun 1.159 euro karşılığında satıldığını hesaba katarsak, Türkiye'deki iPhone X fiyatının 6000 TL civarında olmasını beklemek sürpriz olmayacaktır.

    Açıkçası şu anki euro kurundan bile hesap yaptığımızda ortaya 5000 TL’ye yakın bir meblağ çıkıyor. Bir de buna vergileri eklediğimizde çıkan fiyat biraz ürkütücü duruyor diyebiliriz.

    Etiketler: apple , telefon , iphone x , iphone x özellikler , iphone x çıkış tarihi , iphone x fiyat
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