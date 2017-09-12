İşte iPhone 8'le ilgili bildiğimiz her şey!

1. Ekranı Daha Büyük Olacak

iPhone 8'in en önemli özelliklerinden bir tanesi, Apple'ın şimdiye kadarki en büyük ekranlı telefonlarından biri olması. Bununla birlikte cihazın gövdesi, iPhone 7 Plus'tan küçük olacak. iPhone 8, ince çerçevesi sayesinde önceki tüm iPhone'lardan farklı görünecek ve çoğu kullanıcı için bu, yeterli bir geçiş nedeni olacak.

2. Çok Hızlı Olacak

Bu zaten beklenen bir şey ancak iPhone 8, yeni A11 yongası sayesinde hem daha hızlı çalışacak, hem de daha yüksek grafik gücü sunacak. Apple 10nm işlem teknolojisine geçeceğinden işlemcinin boyutları çok küçük olacak. Bu ise daha iyi güç yönetimi ve daha az ısı demek.

3. Pahalı Olacak

iPhone 8'in şimdiye kadarki tüm iPhone'lardan pahalı olmasını bekleyebilirsiniz. Yeni telefonu alabilmek için ya önceden para biriktirmiş olmanız ya da iyi bir gelire sahip olmanız gerekecek.

4. İki Kamerası Olacak

Bu sürpriz olmasa da önemli. Kameralar bu kez yatay değil, artırılmış gerçeklik için dikey olarak sıralanacak. İki kameranın da optik görsel dengeleme işleviyle geleceği söyleniyor.





5. İlk "Gerçek" AR Makinesi Olacak

Apple, iPhone 8 ile artırılmış gerçeklik alanında önemli bir adım atacak. Çift kamera, bakılan şeylerin derinliğini algılamaya izin verecek. Bu sayede iPhone, etrafınızdaki nesneleri "görüp", onları dijital dünyaya dahil edebilecek.

6. OLED Ekranla Gelecek

Bu Apple için büyük bir adım. Samsung'un senelerdir Apple'a avantaj sağladığı OLED ekranlar, "kusursuz" siyah seviyeleri ve yoğun renkleri sayesinde daha etkileyici görünüyorlar. iPhone 8'in ekranlarını da Samsung'un üreteceği söyleniyor.

7. Home Düğmesi Olmayacak

Uzun süredir iPhone kullanıyorsanız, home düğmesinin gidişine üzülebilirsiniz. iPhone 7'deki home düğmesi gerçek bir "düğme" değildi ve hareket etmek yerine titreşiyordu. Bu yüzden home düğmesiz bir iPhone'a alışmak iPhone 7 kullanıcıları için çok zor olmayacak. Dahası Apple, ekranda, düğme ile aynı konumda muhtemelen sanal bir home düğmesi gösterecek.

8. Daha Büyük Bir Pille Gelecek

iPhone 8'in daha güçlü bir pille geleceği sıkça söyleniyor. Büyüyen ekran daha çok güce ihtiyaç duyacak, bu yüzden büyük pil şart olabilir.

9. Kulaklık Girişi Olmayacak

iPhone 8'den sızan görüntülerin ve çizimlerin hiçbirinde kulaklık girişinin geri döndüğüne dair bir işaret görmedik. Apple'ın etkinlikte yeni bir çift Airpods tanıtacağına dair dedikodular var. Apple'ın kablosuz kulaklıkları, firmanın gelecek planlarının bir yansıması olacak. Elbette isteyenler, Apple kablolu kulaklıklarını Lightning portundan telefona bağlayabilecekler.



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