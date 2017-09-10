İşte iPhone 8'in ince ve çerçevesiz ekranı!

Tanıtılmasına sayılı günler kalan iPhone 8, yeni bir sızıntıyla tekrar karşımıza çıktı. Geçtiğimiz Temmuz ayında iPhone 8 tasarımının Apple’ın akıllı hoparlörü Homepod sayesinde ortaya çıktığını sizlere aktarmıştık. Bugün ortaya çıkan yeni görsel sayesinde çerçevesiz ekran tasarımı doğrulanmış oldu.

Akıllı telefonlar hakkında sızdırdığı görsel ve bilgilerle tanınan Evan Blass‏ tarafından paylaşılan görselde kısa zaman sonra tanıtılacak olan iPhone 8 modelinin ön yüzünü görüyoruz. Bu görselin üçüncü parti bir kılıf üretici olan UAG tarafından sızdırıldığını da ekleyelim.

Geçtiğimiz Haziran’da bir başka üçüncü parti kılıf üretici Olixar da benzer bir görsel sızdırmıştı. iPhone 8 ile Xiaomi Mi MIX, LG G6 ve Samsung Galaxy S8 ailesi ile başlayan çerçevesiz akıllı telefon akımına katılacak olan Apple, iPhone’un en zayıf noktası olarak görülen kalın çerçevelerini geride bırakacak gibi görünüyor.

iPhone 8 modelinin alt ve yan kısımlarında herhangi bir çerçeve bulunmazken üst kısmın ortasında çeşitli sensörlerin ve kameranın bulunduğu bir çerçeve mevcut. Üst kısmın ortasında yer alan çerçeve biraz ilginç bir tercih yine de genel olarak iPhone 8’in başarılı bir tasarım ile karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.







