İşte iPhone 8'in en yeni görüntüleri!

Apple, 12 Eylül 2017'de en son iPhone'larını açığa çıkaracak bir etkinlik düzenleyecek. iPhone 8 ile ilgili en çok merak edilen şey ise fiyatı. Biz de iPhone 8'in fiyatını sizlere daha önce aktarmıştık.

Bu zamana kadar pek çok iPhone sızınıtı ortaya çıkmış ama işlevsel bir iPhone 8'in herhangi bir fotoğrafı veya videosunu henüz görememiştik. Yedi gün uzakta olan cihazın ilk kez işlevsel olarak çalışan bir videosu ortaya çıktı.

Gösterilen cihaz daha önce ortaya çıkan iPhone 8'lere benziyor. Video karanlık olduğundan cihazın kendisi pek görülmüyor. Gördüğümüz tek şey telefonun ekranı. Apple'ın hoparlör, ön kamera ve sensörleri, çerçevesiz bir tasarıma nasıl adapte ettiği videoda görülüyor. Ayrıca, en-boy oranının bir iOS cihazında daha önce hiç görülmeyen 18:9 görüneceğini de görebiliriz. Ancak bunun gerçeken iPhone 8 veya iOS cihazı olup olmadığı belli değil.

Ekranın üstündeki çentikten dolayı cihazın araç çubuğundaki simgelerin konumunda (Wi-Fi - Şarj durumu vb.) bazı Radikal değişiklikler olabilir.



iPhone 8'in yeni görüntülerini izlemek için buraya tıklayın.