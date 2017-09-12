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    Hürriyet >Teknoloji>İşte iPhone 8'in en bomba özelliği!

    İşte iPhone 8'in en bomba özelliği!

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 06:34 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 06:34

    iPhone 8'in ya da iPhone X'in yüz algılama özelliğiyle geleceğini muhtemelen duydunuz. Büyük ihtimalle duymadığınız şey ise, kişiselleştirilebilen yüz ifadeleri...

    9to5Mac takımının iOS 11 firmware yazılımında keşfettiği "Animoji" referansları, kendi yüz ifadelerinizle ve sesinizle yüz simgeleri oluşturabileceğinizin ipucunu veriyor. İnsan yüzü olmayan bir emoji seçtiğinizde gözünüz, ağzınız ve yanak ifadeleriniz seçtiğiniz karakterle eşleştiriliyor. Bu sayede bir robotu gülümsetebiliyor veya köpeğin kaşlarını kaldırabiliyorsunuz. Kaka emoji'sini bile hareketlendirmeniz mümkün.
    İşte iPhone 8in en bomba özelliği

    Bu işlev, Apple'ın yüz tarama yeteneğini iPhone'a kazandırdığını gösteriyor. Keşif, kameranın 60FPS'de 4K kayıt yapabildiğini de söylüyor.

    Bir başka ipucu, Apple'ın AirPods'u yenileyeceğini söylüyor. Görünen o ki yarınki etkinlikte Apple'ın anlatacak birçok şeyi olacak.

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