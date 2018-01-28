İşte iOS 11.3 güncellemesi ile gelecek yenilikler

Önümüzdeki bahar aylarında iOS 11.3 iPhone ve iPad'ler için yayınlanacak. Apple bu hafta yeni işletim sistemi sürümünün ön izleme sayfasını açtı ve burada nasıl yenilikler geleceğini gösterdi. En büyük yenilikler pil ömrü göstergesi, ARKit'e yenilikler ve Health Records (sağlık kayıtları) özelliklerinden oluşuyor.

iPhone pilleri uzun zamandır büyük tartışmaların konusu durumunda. Özellikle geçtiğimiz ay Apple'ın eski iPhone'ların pil ömrünü uzatmak için bilerek performansı kısması, şirketin kötü niyetli olduğunun düşünülmesine sebep olmuştu. Yeni pil ömrü göstergesi sayesinde artık pilinizin sağlık durumunu yakından takip edebilir ve tamir veya değişime ihtiyacı var mı kolayca anlayabilirsiniz. Daha da güzel bir özellik ise, güç yönetimi özelliğinin artık kullanıcı kontrolünde olması, yani artık telefonunuzun performansını azaltarak pil ömrünü uzatma seçeneği sizin elinizde olacak.

Şirket ayrıca ARKit'i geliştiriyor ve geliştiriciler için AR SDK'yı hazırlıyor. ARKit 1.5 artık duvar, kapı ve masa gibi düz yüzeyleri algılayabilecek ayrıca düzensiz biçime sahip objeleri de haritalayacak. Genel olarak AR tecrübesini geliştirmek için %50 daha keskin çözünürlüğe geçilecek.

Önemli özelliklerden sonuncusu ise Health Records. Bu uygulama sayesinde sağlık kayıtlarız tek bir uygulama altında toplanabilecek. Şu an 12 farklı tıbbi kurumu destekleyen uygulama gelecekte daha fazlasına da sahip olacak. Uygulama, sağlık bilgilerinizin tümünü şifreleyerek sakladığı için gizliliğinizi de koruyacak.

Eğer bir Apple geliştirici hesabına sahipseniz, iOS 11.3 ön izleme sürümünü hemen deneyebilirsiniz.



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