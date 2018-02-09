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    İşte Intel'in akıllı gözlükleri: Vaunt

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 07:16 | Son Güncelleme:

    Intel de kendi akıllı gözlüğünü üretti. Vaunt adını verdiği yeni akıllı gözlük, görünümüyle ise sıradan gözlüklere benziyor.

    Bugüne kadar gördüğümüz akıllı gözlükler, dış görünüşleriyle fazlasıyla fütüristik olmalarının yanı sıra, rahatsız edici veya işlevsellik bakımından yoksun modellerdi. Bunlara Google'ın akıllı gözlük projesi Google Glass ve Epson'ın Moverio BT-200 modellerini örnek olarak gösterebiliriz. Ayrıca her ne kadar tam olarak sayılmasa da, Snapchat Spectacles de ilginç bir modeldi ve fakat sıradan gözlüklere en yakın modellerden biriydi aynı zamanda. Sıradan gözlük görünümünde olup, aynı zamanda "akıllı" olan bir akıllı gözlük içinse, şimdi Intel'den çok güzel bir örnek geldi. Intel, Vaunt adını verdiği akıllı gözlüğünü tanıttı.

    İşte Intelin akıllı gözlükleri: Vaunt

    Intel Vaunt, dış görünümüyle sıradan bir gözlük gibi görünüyor, fakat akıllı olmaktan da geri durmuyor. Gözlüğü takan kişinin retinasına görüntüler yansıtabilen Intel Vaunt, böylece gözlerinizin önünde dijital dünyayla gerçek dünyayı aynı anda sergileyebiliyor. Üstelik bu dışarıdan hemen hiç belli olmuyor. Zira Vaunt, görünümüyle sıradan bir gözlükten farksız.

    Vaunt şu an bir prototip olarak tanıtılmış durumda. Intel, Vaunt'u geliştirmeye devam edecek. Önümüzdeki dönemde Vaunt üzerine mikrofon da yerleştirerek kullanıcının Alexa ve Google Asistan gibi sanal asistanlarla iletişime geçmesini de sağlayacak olan Intel, böylece geleceğin oyuncaklarını daha şatafatsız görünümle hayatın içine uyarlama düşüncesinde. Intel Vaunt'un ne zaman tamamlanacağı ve son kullanıcı için hazır olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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    Etiketler: intel
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