İşte ilk Instagram dizisi: Eşik

Dünyanın ilk Instagram korku dizisi olma özelliği taşıdığı belirtilen "Eşik" adlı yapımın çalışmaları bitti.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, başrollerini Erkan Çelik ve Gizem Nur Doğa'nın paylaştığı dizi, Instagram üzerinden 59 saniyelik bölümler şeklinde izleyicilerle buluşacak.
Gerilim ve korku türündeki 10 bölümlük dizinin senaryosunu Erdoğan Eyrik kaleme aldı. Yönetmenliğini ise Eyrik'in yanı sıra Seyithan Kartal'ın üstlendi.
Avantgarde Yapım ve Ahtapot Film Prodüksiyon iş birliğiyle çekilen dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Gökhan Kalafat, Serdar Sezgin Güvenç, Burak Gürses, Ercan Geçkin, Şule Yılmaz, Neslihan Yalçın, Eren Arifer, Erol Göç, Kenan
Yalçın ve Gizem Erkoç yer alıyor.
Haftada 2 bölüm olarak yayınlanacak dizi, Instagram'dan sonra Youtube ve Twitter üzerinden de gösterime sunulacak.
Yapımın konusu özetle ise şöyle: "Orta yaşlarının başında olan Fikret, bir yıl önce eşini kaybetmiştir. Eşini kaybetmesiyle ruhsal çöküntü içine giren Fikret, kendini toplumdan tamamen soyutlamış ve şehir dışında bir evde yaşamaya başlamıştır. Bu süreçte ona eşlik eden tek kişi bahçıvanlığını yapan Kasım'dır. Fikret'in iki iddiası vardır. Birinci iddiası, eşinin ölümüne sebep olan üç kişiden ikisini kendisinin öldürdüğüdür. İkinci iddiası ise öldürdüğü iki insanın ruhlarının onu rahatsız ettiğidir. Özellikle geceleri duyduğu sesler ve gördüğü karartıların gittikçe yaklaştığını hisseder ve bunun kendisi için tehdit oluşturduğunu düşünür. Kendini korumak isteyen Fikret bunlarla mücadele etmeye başlar."
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