İşte Huawei Mate 10'un tanıtım tarihi

Huawei Mate 10 hakkında gelen bilgilere göre, yeni amiral gemisi Mate 10, 16 Ekim tarihinde Almanya’da düzenlenecek bir etkinliğe katılacak ve resmi tanıtım da orada olacak. Ayrıca Huawei Mate 10’un 2017 yılında Android platformu için tanıtılan son amiral gemisi olması bekleniyor.

Huawei tarafından ise telefon hakkında yapılan açıklamalar beklentileri epey yükseltmiş durumda. Huawei Mate 10’un nerdeyse tek özelliği kesinleşti oda Kirin 970 işlemcisinin gücünü arkasına alarak çıkacak olması. Gelen haberler Huawei’in Kirin 970 işlemcilerin seri üretimine başladığı yönünde, dolayısıyla üretimi yapılan bu işlemcilerin yeni amiral gemisi Huawei Mate 10 için kullanılacağına kesin gözüyle bakılıyor.